Tàu cá ở Khánh Hòa bị bứt neo, đâm vào cầu, trôi ra biển

Tại tỉnh Khánh Hoà, mưa lớn những ngày qua làm cho các hồ chứa phải xả điều tiết, nước sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dâng cao, gây ngập lụt và cuốn trôi 2 chiếc tàu. Một chiếc tàu va vào cầu Xóm Bóng cũ, một chiếc bị trôi ra biển.

Một chiếc tàu bị mắc vào cầu Xóm Bóng

Đến chiều nay (28/12), tại thành phố Nha Trang tiếp tục có mưa, biển động mạnh. Tại bãi biển trung tâm thành phố, gia đình ông Nguyễn Xuân Lộc đang cố gắng tháo dỡ các thiết bị, máy móc trên chiếc tàu cá KH -00287 bị mắc kẹt.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, ở tổ dân phố Hải Phước, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang cho biết, từ nhiều năm nay, chiếc tàu này neo đậu trên sông Cái. Rạng sáng qua, nước sông bất ngờ dâng cao, lũ đổ về cuồn cuộn kéo theo nhiều rêu, rác làm đứt 3 sợi dây neo. Chiếc tàu bị đẩy ra cửa biển, sau đó bị sóng đánh dạt vào bãi biển trung tâm Nha Trang.

Ông Nguyễn Xuân Lộc cho biết, chiếc tàu bị hư hỏng nặng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Mấy ngày qua, tại tỉnh Khánh Hòa liên tục có mưa to, nước từ thượng nguồn cùng nước các hồ xả điều tiết khiến mực nước sông Cái dâng cao làm ngập một số vùng ven sông tại thành phố Nha Trang. Nước sông cũng làm bứt neo, trôi dạt một số tàu cá của ngư dân.

Chiếc tàu này đã bị bứt neo, mắc cạn và hỏng nặng

Trưa hôm qua, tàu cá mang số hiệu KH 90127 TS của ngư dân Nguyễn Đức Thắng bị đứt dây buộc, trôi tự do và bị mắc kẹt dưới chân cầu Xóm Bóng cũ tại hạ lưu sông Cái. Đến trưa qua, khi nước rút chiếc tàu này mới được đưa ra khỏi chân cầu Xóm Bóng.

Ông Ngô Khắc Thinh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho hay: Đài Truyền thanh thành phố đã thông báo nhưng nhiều khi người dân cũng không để ý. Thông tin xả đập không kịp thời tới các chủ phương tiện. Nước thượng nguồn chảy về rất mạnh, có một chiếc đã bị trôi tấp về cầu Xóm Bóng cũ. Các lực lượng chức năng thành phố đã khắc phục ngay, đảm bảo an toàn cầu./. Cứu kịp thời 6 ngư dân trên tàu cá bị chìm VOV.VN - Tàu cá BĐ 95921 TS va vào cây gỗ trôi trên biển và bị chìm, 6 ngư dân may mắn được tàu cá khác cứu vớt đưa vào bờ an toàn.