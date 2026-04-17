中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu CSB 9001 kịp thời hỗ trợ, cứu chữa ngư dân Lâm Đồng bị nạn trên biển

Thứ Sáu, 16:46, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, Tàu CSB 9001 thuộc Hải đội 322, Hải đoàn 32 đã kịp thời phát hiện và cứu chữa một ngư dân bị viêm nhiễm nặng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bà con yên tâm bám biển.

Cụ thể, sáng 16/4, trong khi đang tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật tại khu vực biển Trường Sa, tổ công tác Tàu CSB 9001 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá mang số hiệu BTh 97382TS.

Ngư dân gặp nạn là ông Ngô Văn Quyền, sinh năm 1987, quê quán đặc khu Phú Quý (khu vực Bình Thuận trước đây), tỉnh Lâm Đồng. 

tau csb 9001 kip thoi ho tro, cuu chua ngu dan lam Dong bi nan tren bien hinh anh 1
Công tác thăm khám được triển khai ngay khi tiếp cận nạn nhân

Qua thăm khám sơ bộ, nhân viên quân y trên tàu xác định bệnh nhân bị áp xe nghiêm trọng ở vùng cẳng chân trái. Vết thương đã bắt đầu viêm nhiễm nặng, gây đau nhức dữ dội, khiến ông Quyền không thể đi lại hay thực hiện các hoạt động lao động trên tàu.

Nhận định vết thương có dấu hiệu chuyển biến xấu, tổ công tác đã khẩn trương chuyển ngư dân lên tàu CSB 9001 để triển khai các biện pháp y tế chuyên sâu. Trong hơn một giờ, đội ngũ quân y đã tập trung cao độ thực hiện các bước vệ sinh chuyên sâu, xử lý triệt để ổ áp xe, sát trùng và băng bó vết thương. 

tau csb 9001 kip thoi ho tro, cuu chua ngu dan lam Dong bi nan tren bien hinh anh 2
Kịp thời hỗ trợ y tế cho ngư dân  

Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe của ông Quyền đã ổn định, tình trạng đau nhức thuyên giảm rõ rệt. Không chỉ dừng lại ở việc cứu chữa, các chiến sĩ quân y còn tận tình cấp phát thuốc điều trị, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách tự chăm sóc, vệ sinh vết thương để ngư dân sớm hồi phục và tiếp tục hành trình vươn khơi.

Hành động kịp thời, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9001 không chỉ thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển mà còn góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam”, tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: tàu csb 9001 cứu chữa ngư dân ngư dân lâm đồng bị nạn trên biển bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhà giàn DK1/7 sơ cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 9/4, Nhà giàn DK1/7 thuộc Cụm Huyền Trân, trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã kịp thời sơ cứu cho ngư dân bị cá chình cắn trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên khu vực biển.

VOV.VN - Sáng 9/4, Nhà giàn DK1/7 thuộc Cụm Huyền Trân, trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã kịp thời sơ cứu cho ngư dân bị cá chình cắn trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên khu vực biển.

Tàu Kiểm ngư cứu kéo tàu cá cùng 36 ngư dân gặp nạn trên biển đặc khu Trường Sa

VOV.VN - Chi đội Kiểm ngư số 4, phường Phước Thắng (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, tàu kiểm ngư KN475 đã hỗ trợ và lai kéo an toàn một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang hoạt động trên biển.

VOV.VN - Chi đội Kiểm ngư số 4, phường Phước Thắng (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, tàu kiểm ngư KN475 đã hỗ trợ và lai kéo an toàn một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang hoạt động trên biển.

Cứu hộ 2 ngư dân trôi trên biển ở Cà Mau

VOV.VN - Ngày 8/4, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Tiến, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận và tiến hành chăm sóc sức khỏe cho 2 thuyền viên được phát hiện khi đang trôi dạt trên vùng biển địa phương.

VOV.VN - Ngày 8/4, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Tiến, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận và tiến hành chăm sóc sức khỏe cho 2 thuyền viên được phát hiện khi đang trôi dạt trên vùng biển địa phương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục