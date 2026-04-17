Tàu CSB 9001 kịp thời hỗ trợ, cứu chữa ngư dân Lâm Đồng bị nạn trên biển

Cụ thể, sáng 16/4, trong khi đang tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật tại khu vực biển Trường Sa, tổ công tác Tàu CSB 9001 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá mang số hiệu BTh 97382TS.

Ngư dân gặp nạn là ông Ngô Văn Quyền, sinh năm 1987, quê quán đặc khu Phú Quý (khu vực Bình Thuận trước đây), tỉnh Lâm Đồng.

Công tác thăm khám được triển khai ngay khi tiếp cận nạn nhân

Qua thăm khám sơ bộ, nhân viên quân y trên tàu xác định bệnh nhân bị áp xe nghiêm trọng ở vùng cẳng chân trái. Vết thương đã bắt đầu viêm nhiễm nặng, gây đau nhức dữ dội, khiến ông Quyền không thể đi lại hay thực hiện các hoạt động lao động trên tàu.

Nhận định vết thương có dấu hiệu chuyển biến xấu, tổ công tác đã khẩn trương chuyển ngư dân lên tàu CSB 9001 để triển khai các biện pháp y tế chuyên sâu. Trong hơn một giờ, đội ngũ quân y đã tập trung cao độ thực hiện các bước vệ sinh chuyên sâu, xử lý triệt để ổ áp xe, sát trùng và băng bó vết thương.

Kịp thời hỗ trợ y tế cho ngư dân

Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe của ông Quyền đã ổn định, tình trạng đau nhức thuyên giảm rõ rệt. Không chỉ dừng lại ở việc cứu chữa, các chiến sĩ quân y còn tận tình cấp phát thuốc điều trị, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách tự chăm sóc, vệ sinh vết thương để ngư dân sớm hồi phục và tiếp tục hành trình vươn khơi.

Hành động kịp thời, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9001 không chỉ thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển mà còn góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam”, tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.