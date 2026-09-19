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Tây Ninh có kịp khởi công đường Tân An - Bình Hiệp trong năm 2026?

Thứ Bảy, 15:16, 19/09/2026
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VOV.VN - Tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Tân An - Bình Hiệp dài 66,81km, tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành bồi thường trong tháng 10 và khởi công dự án trong năm 2026.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, dự án Tân An – Bình Hiệp có chiều dài khoảng 66,81km, đi qua 9 xã, phường thuộc địa phận tỉnh Long An cũ, gồm: Khánh Hậu, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tuyên Thạnh và Bình Hiệp. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 390ha.

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Tuyến đường Tân An - Bình Hiệp phá thế độc đạo Quốc lộ 62, khai mở dư địa phát triển Đồng Tháp Mười.

Tổng mức đầu tư dự án 9.318 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.770 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Đến nay, 9/9 xã, phường đã nhận bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng, bản vẽ dự án; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng xác định giá đất cụ thể. Các địa phương cũng đã công bố chủ trương và ban hành thông báo thu hồi đất.

Công tác kiểm đếm đất, tài sản trên đất đã hoàn thành tại 6 địa phương gồm Tuyên Thạnh, Kiến Tường, Mộc Hóa, Bình Hiệp, Thạnh Phước và Mỹ An. Tân Tây đã kiểm đếm 275/276 trường hợp, Thạnh Hóa 186/199 trường hợp. Riêng phường Khánh Hậu chưa triển khai kiểm đếm.

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Hiện đã kiểm đếm đất, tài sản trên đất đã hoàn thành tại 6 địa phương

Về giá đất, 8/9 địa phương đã họp Hội đồng giá đất cụ thể và thông qua phương án. Có 7 địa phương đã áp giá xong, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ba địa phương gồm Kiến Tường, Mỹ An và Bình Hiệp đã công bố, niêm yết dự thảo phương án.

Theo kế hoạch, 5 địa phương gồm Thạnh Phước, Tuyên Thạnh, Mộc Hóa, Tân Tây và Thạnh Hóa tiếp tục công bố, niêm yết phương án trong tháng 9.

Một trong những điểm nghẽn là phường Khánh Hậu chưa triển khai kiểm đếm. Ngoài ra, một số trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; nhiều vị trí có mồ mả nhưng chưa xác định được thân nhân. Một số địa phương cũng còn lúng túng khi áp dụng các chính sách hỗ trợ liên quan suất tái định cư tối thiểu, san nền, thu nhập giảm sút và đất trong vùng lúa chất lượng cao.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đặt mục tiêu hoàn thành kiểm đếm tại Tân Tây và Thạnh Hóa và hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với đất nông nghiệp trong tháng 9 và đất phi nông nghiệp trong tháng 11/2026.

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Tuyến đường này được kỳ vọng phát triển kinh tế biên mậu tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Tây Ninh (Long An cũ)

Theo chỉ tiêu được giao, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến chính phải hoàn thành trong tháng 10/2026. Tây Ninh phấn đấu rút ngắn tiến độ để khởi công tuyến chính đường Tân An - Bình Hiệp ngay trong năm 2026.

Để đạt mục tiêu này, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thống nhất phương án giải phóng mặt bằng tuyến kết nối tại phường Khánh Hậu; đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát, xử lý các vị trí còn vướng mắc.

Các xã, phường được đề nghị khẩn trương thông qua đơn giá đất cụ thể, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, bảo đảm đồng bộ với tiến độ giải phóng mặt bằng.

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Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra phản ánh đường DT837B phủ bụi đỏ

VOV.VN - Sau phản ánh về tình trạng đường tỉnh DT837B tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh phủ bụi đỏ và xuống cấp kéo dài, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã chuyển thông tin đến Sở Xây dựng, UBND xã Vĩnh Châu, các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh, xử lý và báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tham mưu chỉ đạo.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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