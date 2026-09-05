Tây Ninh tiếp tục thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng vùng phục vụ xuất khẩu

Hôm nay 5/9, tại Tây Ninh diễn ra Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh lần thứ IV năm 2026.

Hội nghị thu hút hơn 170 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều tập đoàn phân phối, bán lẻ và thương mại điện tử quốc tế như Central Retail, H&M, Lulu, Mixue, Spinneys, Lootah, Amazon.

Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho rằng, thương mại thế giới đang thay đổi nhanh, chuỗi cung ứng được tái cấu trúc, trong khi thương mại điện tử và công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp cận thị trường.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, lợi thế hiện nay không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn ở khả năng kết nối, chất lượng logistics, khả năng tiếp cận thị trường và tạo ra giá trị gia tăng. Vì vậy, tỉnh xác định kết nối phải hướng đến những giá trị kinh tế cụ thể.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Tây Ninh đạt 31,4 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt 17,8 tỷ USD. Tỉnh hiện có hơn 18.000 ha đất công nghiệp tại 51 khu công nghiệp và 60 cụm công nghiệp, trong đó hơn 1.400 ha đất công nghiệp sạch sẵn sàng đón nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị

Tây Ninh đặt mục tiêu thúc đẩy 4 nhóm kết nối gồm: doanh nghiệp với doanh nghiệp; sản xuất với thị trường; hàng hóa với chuỗi cung ứng và logistics; đồng thời kết nối Tây Ninh với thị trường trong nước và quốc tế.

Tỉnh cũng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại và logistics; thúc đẩy chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị Tây Ninh tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực chất các thỏa thuận hợp tác sau hội nghị.

Với 3 lần tổ chức kết nối thương mại vùng, Tây Ninh hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm cung ứng và địa phương dẫn đầu về xuất khẩu trong vùng Đông Nam Bộ

Về lâu dài, Bộ Công Thương đề nghị Tây Ninh tiếp tục đầu tư hạ tầng và dịch vụ logistics, khai thác lợi thế kinh tế biên giới; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do; chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới và thu hút đầu tư theo chiều sâu.