Tây Ninh phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại An Tịnh

Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh thông tin: đơn vị này tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực tổ 15, khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh (trước đây là thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cũ) nơi vừa phát hiện thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt được lực lượng chức năng khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng tìm thấy trong quá trình tìm kiếm ở xã Tân Thành, Tây Ninh (Ảnh: Đội K71)

Trước đó, trong 2 ngày 23-24/7, Đội K71 đã quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Tân Tây, xã Tân Thành (trước đây là huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũ). Đến ngày 31/7, đơn vị tiếp tục tìm thấy thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại tổ 15, khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh.

Như vậy, từ ngày 14/7 đến nay, Đội K71 tỉnh Tây Ninh đã quy tập được tổng cộng 6 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, toàn tỉnh đã khai quật hơn 15.500 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 12.500 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN, đạt khoảng 81% số mộ được khai quật. Công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 13 trong tổng số 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận đều được lập hồ sơ, mã hóa, lưu trữ và bảo quản theo đúng quy định trước khi bàn giao cho đơn vị giám định.

Trước đó, ngày 31/7, Tổ vận chuyển, bàn giao thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức vận chuyển đợt 1 với 10.387 mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ đang lưu trữ tại phòng lưu trữ dài hạn đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ (xã Đông Thành), để bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (TP Hà Nội) phục vụ công tác giám định ADN.