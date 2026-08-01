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Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Thứ Bảy, 17:02, 01/08/2026
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VOV.VN - Từ ngày 29/7 đến 31/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ) đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5 từ nguồn tin do nhân dân cung cấp.

Liên tiếp phát hiện hài cốt liệt sĩ

Trong ngày 31/7, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Quá trình đào mở rộng các điểm nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ được chôn trong tấm tăng, phủ một lớp chăn mỏng. Do thời gian chôn cất đã lâu, hài cốt chỉ còn một phần. Các di vật thu được gồm 2 khuy tăng và 3 cúc áo.

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Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5. Ảnh: UBND xã Đăk Pék.

Trước đó, ngày 29/7, 15 cán bộ, chiến sĩ tổ chức rà soát tại hai khu vực thôn Đăk Xanh và thôn 16/5, đào gần 11m³ đất. Tại đây, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ được bọc bằng áo mưa, kèm theo một đôi giày vải quân nhu. Bộ hài cốt còn tương đối nguyên vẹn.

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Đào tìm tại các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND xã Đăk Pék.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm

Đến ngày 30/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 15m³ đất, đá tại các vị trí nghi vấn và quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ. Hài cốt được bọc nhiều lớp gồm vải dù, võng, màn và chăn; phần lớn xương đã phân hủy theo thời gian.

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Phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND xã Đăk Pék

Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về đơn vị để thờ cúng, bảo quản. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đơn vị sẽ bàn giao và tổ chức an táng chu đáo.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn 16/5 và các địa điểm có thông tin liên quan, đồng thời kêu gọi cựu chiến binh và nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về những vị trí có khả năng chôn cất liệt sĩ.
 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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