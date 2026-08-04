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Tây Ninh quy tập thêm hài cốt liệt sĩ từ lời kể của nhân chứng

Thứ Ba, 22:50, 04/08/2026
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VOV.VN - Từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã quy tập một bộ hài cốt tại phường An Tịnh. Qua đối chiếu nhân chứng, di vật và hồ sơ, nhiều khả năng đây là liệt sĩ Võ Văn Phú.

Ngày 4/8, Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND phường An Tịnh, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Tịnh cùng các lực lượng liên quan tổ chức khảo sát, xác minh và quy tập một bộ hài cốt tại khu vườn trồng hoa màu của ông Đoàn Văn Sáng (SN 1942, khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh).

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Đội K71 Tây Ninh quy tập hài cốt tại xã An Tịnh. Ảnh: Đội K71

Theo ông Sáng và các nhân chứng địa phương, năm 1967, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một chiến sĩ tên Phú bị thương nặng ở chân, mất nhiều máu đã vào nhà ông xin nước uống. Do vết thương quá nặng, người chiến sĩ hy sinh tại đây.

Sau đó, gia đình ông Sáng cùng người dân địa phương đưa thi hài chôn cất phía sau nhà. Nhiều năm qua, thân nhân liệt sĩ nhiều lần trở lại tìm kiếm nhưng chưa xác định được vị trí phần mộ.

tay ninh quy tap them hai cot liet si tu loi ke cua nhan chung hinh anh 2
Những hài cốt liệt sĩ được Đội K71 Tây Ninh quy tập. Ảnh: K71

Kết quả khai quật cho thấy hài cốt được chôn cất riêng lẻ, phù hợp với lời kể của nhân chứng. Tại vị trí quy tập, lực lượng chức năng thu được nhiều di vật như tăng ni-lông quấn hài cốt, dây thắt lưng bộ đội và vải quân phục. Dù đã hư hỏng theo thời gian, các di vật vẫn mang đặc điểm của quân trang bộ đội trong thời kỳ kháng chiến.

Theo Đội K71, qua đối chiếu lời kể của nhân chứng, thông tin do người dân địa phương cung cấp, kết quả khảo sát thực địa, đặc điểm vị trí chôn cất, hiện trạng hài cốt, các di vật thu được cùng hồ sơ xác nhận liệt sĩ do gia đình cung cấp đều mang tên Võ Văn Phú, có đủ căn cứ xác định đây là hài cốt của một liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng đây là liệt sĩ Võ Văn Phú.

Trước đó, ngày 3/8, Đội K71 cũng quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tổ 15, khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh. Tính từ 14/7 đến nay, Đội K71 đã quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm 6 bộ tại phường An Tịnh và 2 bộ tại xã Tân Thành.

Đại diện Đội K71 cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng xác minh, khảo sát các khu vực nghi có mộ liệt sĩ nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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