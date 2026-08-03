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Đội K71 Tây Ninh quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại phường An Tịnh

Thứ Hai, 20:53, 03/08/2026
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VOV.VN - Ngày 3/8, Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết đã quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường An Tịnh. Tính từ ngày 14/7 đến nay, đơn vị đã quy tập được tổng cộng 8 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Theo Đội K71, tỉnh Tây Ninh, ngày 3/8 đơn vị triển khai đào tìm ở hai khu vực. Tại phường An Tịnh (trước đây thuộc thị xã Trảng Bàng), lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ ở khu vực Tổ 15, khu phố Lộc Chánh (Lộc Bình cũ), tọa độ 1223351-651864.

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Tại tọa độ 1223351-651864, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Đội K71 Tây Ninh) 

Như vậy từ ngày 14/7 đến ngày 3/8/2026, Đội K71 đã quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó 6 bộ tại phường An Tịnh, 2 bộ tại xã Tân Thành. 

Đại diện đơn vị K71 cho biết công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn về người và phương tiện. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định; cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm sức khỏe tốt, an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng, tiếp tục mở rộng xác minh, khảo sát các khu vực nghi có mộ liệt sĩ để phục vụ công tác quy tập trong thời gian tới.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
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