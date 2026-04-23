Lập chốt trên các lối đi, ngăn người dân đưa mồi lửa vào rừng tại Quảng Trị

Từ đầu tháng 4 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nắng nóng cộng với gió phơn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Khi đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, những cánh rừng ở xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây) cũng bước vào thời điểm nhạy cảm nhất trong năm. Chỉ một tàn lửa nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng cả màu xanh của núi rừng.

Tỉnh Quảng Trị nghiêm cấm người dân sử dụng lửa trong rừng

Những ngày này, lực lượng bảo vệ rừng ở xã Tuyên Lâm đã lập chốt trực trên tuyến đường dẫn vào những cánh rừng trên địa bàn. Lực lượng này kiểm soát chặt chẽ việc người dân vào rừng đốt ong, đưa các vật liệu dễ cháy, mồi lửa vào rừng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng này.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng số 2, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng, dân quân và Kiểm lâm địa bàn, đảm bảo khoanh vùng, bảo vệ rừng từ sớm, phòng ngừa cháy rừng từ xa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. “Trạm bố trí trực gác các đường đi, lối rẽ nơi có người dân thường vào rừng để tuyên truyền, nhắc nhở người dân vào rừng không dùng lửa, cẩn thận khi sử dụng lửa trong rừng, nhất là trong thời điểm nắng nóng như thế này rất dễ xảy ra cháy rừng”.

Bước vào mùa khô, Trạm Bảo vệ rừng số 2 phân công người trực 24/24h, tham gia các đợt tuần tra, kiểm soát tại các vị trí trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Với phương châm phòng cháy là chính, đơn vị này đã kích hoạt 5 chốt kiểm soát tại các tuyến đường, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào rừng. Thời điểm nắng nóng cũng là lúc người dân địa phương đi dọn dẹp, đốt thực bì để chuẩn bị cho vụ trồng rừng mới. Hoạt động này có nguy cơ cao làm cháy lây lan sang các cánh rừng, việc dập lửa hết sức khó khăn. Ông Hồ Chí Thành, ở bản Cà Xen, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa qua, xã đã vận động người dân “sử dụng lửa có trách nhiệm”, đặc biệt không đốt thực bì vào thời điểm nắng nóng gay gắt.

“Thông qua công tác tuyên truyền của chính quyền và các lực lượng, bản thân cũng nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy rừng, vì vậy tôi luôn cố gắng dọn dẹp, khoanh vùng bảo vệ trước nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, bản thân cũng như bà con trong bản luôn ý thức trong việc giảm thiểu sử dụng lửa khi đi rừng. Đây là trách nhiệm chung của toàn thể người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng”, ông Hồ Chí Thành cho biết.

Những đường băng ngăn lửa cháy lan qua các cánh rừng lân cận

Xã Tuyên Lâm có tổng diện tích hơn 22.000ha đất lâm nghiệp, trong đó hơn 15.000ha rừng phòng hộ. Nhiều khu vực rừng ở đây có thực bì dày, dễ bắt lửa. Vào mùa nắng nóng, độ ẩm giảm sâu, nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Chỉ một bất cẩn nhỏ của người dân trong sinh hoạt, sản xuất, ngọn lửa có thể bùng phát và lan nhanh ra ngoài tầm kiểm soát. Ông Đinh Xuân Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng của xã đã chuẩn bị từ những công cụ thô sơ đến thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng cơ động cao nếu xảy ra cháy rừng. Trong thời điểm nắng nóng, phương châm “4 tại chỗ” được triển khai đồng bộ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Tạo các đường băng ngăn lửa trước khi đốt thực bì, tránh việc ngọn lửa cháy lây lan qua các cánh rừng

Theo ông Đinh Xuân Thương, thời điểm này, địa phương nâng cao công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng lửa, không đốt nương rẫy tùy tiện, chủ động phát dọn thực bì. “Vừa rồi trên địa bàn xã đã xảy ra 2 điểm phát lửa, xã đã tập trung khống chế kịp thời điểm cháy rừng xảy ra. Thời gian tới nắng nóng tiếp tục kéo dài, xã tập trung triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyên truyền người dân không đưa nguồn lửa vào rừng, thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy rừng và khi có tình huống cháy rừng xảy ra sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để cứu rừng kịp thời”.

Lực lượng chức năng dọn dẹp các nguồn dễ bắt lửa trong rừng

Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 900.000ha rừng và đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 61%. Năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 8 ha rừng trồng. Trước mùa nắng nóng năm 2026, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có, bảo vệ rừng tự nhiên, nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng.

Những chòi canh giúp lực lượng bảo vệ rừng giám sát bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện các vụ cháy rừng

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, chủ động rà soát, cập nhật phương án phòng cháy chữa cháy rừng sát với thực tế, bảo đảm lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”: “Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống cháy rừng, dự kiến phương án hiệp đồng lực lượng và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khi có tình huống xảy ra. Theo dõi, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng. Cấp xã và các đơn vị chủ rừng khẩn trương rà soát cập nhật phương án phòng chống chữa cháy rừng, trong đó có sơ tán người và tài sản. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa trong rừng và ven rừng trong thời điểm nguy cơ cháy cao”.