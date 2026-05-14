  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta

Thứ Năm, 17:34, 14/05/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta, đồng thời đang tăng cường kiểm dịch y tế biên giới, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu và phối hợp với WHO để ứng phó nguy cơ xâm nhập.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus Hanta.

Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đang chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới nhằm phòng ngừa nguy cơ virus Hanta xâm nhập.

“Việt Nam đã chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu, tại các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện vệ sinh khử khuẩn và chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta xâm nhập vào Việt Nam”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết các cơ quan chức năng đã ban hành khuyến cáo đối với người dân về việc tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng chống bệnh lây truyền.

Hiện các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình, đánh giá nguy cơ cũng như triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng sẽ kịp thời cung cấp thông tin cho người dân nếu có diễn biến mới liên quan tới virus Hanta.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: virus Hanta Hantavirus kiểm dịch y tế cửa khẩu giám sát dịch bệnh
Tin liên quan

Manh mối dịch tễ về "bệnh nhân số 0" trong ổ dịch Hanta ở du thuyền hạng sang
VOV.VN - Một nhà điểu học người Hà Lan được xác định là bệnh nhân đầu tiên liên quan đến sự bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch hạng sang mang tên MV Hondius. 

Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý ca nhiễm virus Hanta
Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý ca nhiễm virus Hanta

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans thừa nhận trước Quốc hội nước này rằng nhân viên tại một bệnh viện địa phương đã không tuân thủ “các quy trình nghiêm ngặt nhất” khi điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta
Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta
Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta

VOV.VN - Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này.

Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?
Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?

VOV.VN - Việc chẩn đoán sớm trường hợp nhiễm virus Hanta có thể khó khăn vì các triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh sốt hoặc bệnh đường hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, COVID-19.

