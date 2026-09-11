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Thái Nguyên: Bến đò xóm Đoàn Kết tạm dừng, công an giúp đưa học sinh qua sông Cầu

Thứ Sáu, 15:52, 11/09/2026
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VOV.VN - Trong thời gian bến đò xóm Đoàn Kết, xã Tân Khánh, Thái Nguyên tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các điều kiện an toàn, lực lượng công an bố trí phương tiện thủy, cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân, nhất là học sinh, qua sông.

Công an bố trí phương tiện hỗ trợ qua sông

Để bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh khi di chuyển qua khu vực bến đò xóm Đoàn Kết và xóm Thượng Đình, xã Điềm Thụy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bố trí phương tiện thủy và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân qua sông trong thời gian bến đò chưa được phép hoạt động trở lại.

Cán bộ, chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ theo ca, phối hợp với Công an xã Tân Khánh hướng dẫn, hỗ trợ người dân, học sinh qua sông thuận tiện, an toàn. Đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực bến và tổ chức việc đi lại theo phương án đã triển khai.

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Cảnh sát giao thông Thái Nguyên đảm bảo việc lưu thông và các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy

Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định; kiên quyết không để các phương tiện tự phát đưa người qua sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với học sinh.

Bến đò xóm Đoàn Kết, trước đây là bến đò Phú Minh, đã được người dân sử dụng trong thời gian dài. Hiện bến tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Tân Khánh đang hướng dẫn chủ bến bổ sung, hoàn thiện các hạng mục cần thiết; đồng thời phối hợp với xã Điềm Thụy hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công bố mở lại bến theo quy định.

Việc này nhằm tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, học tập, sinh hoạt của người dân hai bên sông, nhất là khi năm học mới bắt đầu.

Tăng cường cảnh báo sau vụ lật xuồng làm 3 người tử vong

Trước đó, khoảng gần 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Bốn người trên thuyền được xác định gồm D.V.B. (SN 1990), D.V.H. (SN 1987), D.V.V. (SN 2003) và Đ.B.L. (SN 1983), cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H. dạt được vào bờ và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động công an, quân sự cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm. Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm tại khu vực đập tràn Tân Thái và những vị trí có khả năng nạn nhân bị nước cuốn trôi.

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Các cano chuyên dụng được huy động để hỗ trợ học sinh qua sông

Đến ngày 26/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể D.V.B. và Đ.B.L., cách khu vực đập Tân Thái gần 50m. Chiều 27/8, thi thể D.V.V. được tìm thấy cách hiện trường vụ lật xuồng khoảng 1km.

Danh Thiết/VOV.VN
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