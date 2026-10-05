Thái Nguyên phấn đấu chấm dứt dạy 2 ca do thiếu phòng học

Không để học sinh thiếu sách giáo khoa

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh vừa có yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm học, bảo đảm điều kiện học tập, ăn ở và an toàn cho học sinh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chủ động bám sát Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản và đơn vị cung ứng để nắm chắc tình hình cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn, tuyệt đối không để học sinh thiếu sách giáo khoa, ảnh hưởng đến việc học tập.

Tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát số lượng sách còn thiếu theo từng cấp học, địa bàn và trường học; xác định nguyên nhân, xử lý ngay, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND tỉnh, đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, tháo gỡ, không để tình trạng thiếu sách kéo dài.

Liên quan đến tổ chức ăn bán trú, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức ăn bán trú tại các trường đã có kế hoạch và đủ điều kiện, nhất là các trường tiểu học.

Các địa phương phải kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến phân cấp, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn và nguồn nguyên liệu chế biến; bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh.

“Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cùng UBND các xã, phường phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức bếp ăn bán trú phải công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra vi phạm”, Chủ tịch Thái Nguyên nhấn mạnh.

Thái Nguyên phấn đấu đủ trường lớp để không học 2 ca

Phấn đấu chấm dứt dạy 2 ca do thiếu phòng học

Một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tập trung là giải quyết tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng tại các cơ sở giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND các xã, phường rà soát tổng thể nhu cầu phòng học, phòng chức năng của từng trường, nhất là những địa bàn có tốc độ tăng dân số, tăng số học sinh hoặc chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, trường lớp.

Từng trường phải được phân loại cụ thể về mức độ thiếu phòng học, nguyên nhân và phương án xử lý. Các giải pháp có thể gồm sửa chữa, cải tạo, xây mới, bố trí lại phòng học, điều chỉnh quy mô lớp học hoặc các phương án phù hợp khác. Phấn đấu từ học kỳ II năm học 2026-2027 khắc phục tình trạng phải tổ chức dạy học 2 ca do thiếu phòng học, lớp học.

Đối với các công trình cần đầu tư, các sở, ngành và địa phương phải chủ động tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, nguồn vốn; triển khai theo phương châm việc nào có thể làm ngay thì làm ngay, không chờ đợi, bảo đảm tiến độ đưa công trình vào sử dụng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đánh giá toàn diện việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp và biên chế giáo viên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã, phường rà soát quy mô trường, lớp, số học sinh, số giáo viên và nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Đồng thời, khẩn trương rà soát nhu cầu biên chế, cơ cấu giáo viên theo từng môn học, cấp học; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp.

Về việc giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP, UBND tỉnh thống nhất nội dung theo báo cáo của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ được giao phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, dự thảo, trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện theo quy định và quy chế làm việc.