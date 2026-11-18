Trao tư liệu sản xuất, mở hướng thoát nghèo

Gia đình anh Dương Văn Thành, dân tộc H’Mông ở xóm Mỏ Chì, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên có 5 nhân khẩu, gồm hai vợ chồng và 3 người con nhỏ. Vợ anh làm công nhân may mặc, còn anh chủ yếu làm thuê thời vụ với các công việc trồng, chăm sóc và thu hoạch cây lấy gỗ.

Thu nhập thấp, công việc không ổn định, gia đình anh Thành thuộc diện hộ nghèo. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, gia đình anh được hỗ trợ một con trâu để phát triển chăn nuôi.

Anh Dương Văn Thành từ nay có thêm công việc mới là chăm trâu

Có thêm tư liệu sản xuất, anh Thành phấn khởi bởi đây không chỉ là tài sản có giá trị mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và có điều kiện chăm lo cho các con.

Anh Dương Văn Thành chia sẻ, con trâu được Nhà nước hỗ trợ sẽ là nguồn lực để gia đình phát triển kinh tế, từng bước mở rộng chăn nuôi, nuôi các con ăn học và vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, giai đoạn 2020-2025, địa phương đã hỗ trợ xóa, sửa chữa 185 nhà tạm, nhà dột nát; triển khai 7 dự án giảm nghèo với tổng kinh phí gần 6,2 tỷ đồng, giúp 21 hộ thoát nghèo.

Sau sáp nhập, toàn xã còn 2 hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm. Trong giai đoạn 2 của chương trình giảm nghèo, xã vừa bàn giao 8 con trâu vỗ béo cho 8 hộ dân, tạo điều kiện để các gia đình có thêm tư liệu sản xuất, phát triển chăn nuôi và nâng cao thu nhập.

Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên

La Hiên hướng tới không tái nghèo

Ông Trần Đức Tú cho biết, La Hiên là một trong 15 xã của tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026 theo bộ tiêu chí mới. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 2,29%.

Để hoàn thành mục tiêu, cấp ủy, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cấp, ngành huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Mục tiêu không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn tạo nền tảng để phát triển kinh tế, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Cùng với xã La Hiên, tại xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội cũng triển khai hỗ trợ sinh kế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình anh La Văn Thành, hộ cận nghèo ở thôn Tân Dương, được trao lợn giống, thức ăn chăn nuôi và các điều kiện cần thiết để phát triển sản xuất, với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Nguồn hỗ trợ nhằm giúp gia đình có thêm điều kiện chăn nuôi, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đoàn công tác thăm chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh La Văn Thành (đứng thứ 4 từ phải qua)

Hoạt động được triển khai theo Đề án số 02/ĐA-MTTQ-BTT ngày 10/3/2026 và Kế hoạch số 52/KH-MTTQ-BTT ngày 30/3/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên về hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua những hỗ trợ thiết thực, Ủy ban MTTQ xã Phượng Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tạo động lực để các gia đình chủ động phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Việc hỗ trợ trâu, lợn giống và điều kiện chăn nuôi cho thấy hướng tiếp cận giảm nghèo gắn với trao tư liệu sản xuất, giúp người dân chủ động tạo thu nhập. Đây cũng là giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới tại Thái Nguyên.