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Thái Nguyên về đích dựng 1.000 mái ấm cho người dân

Thứ Ba, 10:04, 13/10/2026
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VOV.VN - Từ năm 2025 đến 9/2026, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp góp ngày công, phối hợp với chính quyền và người dân dựng nên những ngôi nhà mới

 

Bà Trần Thị Mão ở thôn Đồng Tiến, xã Thanh Thịnh là một trong những người được hỗ trợ xây nhà theo đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Thái Nguyên. Sống neo đơn, kinh tế khó khăn, nhiều năm qua bà phải ở trong căn nhà đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn mỗi khi mưa bão.

“Tôi rất cảm ơn từ thôn cho đến công an đã nhiệt tình giúp đỡ. Hoàn cảnh tôi cô đơn, nghèo khó, nhờ Đảng, Nhà nước và các đồng chí công an hỗ trợ xây dựng nhà, có chỗ ở tốt hơn, đỡ mưa nắng. Tôi rất biết ơn”, bà Trần Thị Mão xúc động chia sẻ.

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Ngoài nguồn kinh phí của Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Nguyên còn trực tiếp góp sức, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở

Ở nhiều địa bàn miền núi tỉnh Thái Nguyên, đường xa và địa hình đồi dốc khiến việc vận chuyển vật liệu, tổ chức thi công thêm vất vả. Với các gia đình neo đơn hoặc thiếu lao động, việc tự dựng nhà càng khó khăn. Bởi vậy, bên cạnh kinh phí hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Công an còn trực tiếp vận chuyển vật liệu, góp sức trong từng phần việc để công trình sớm hoàn thành. Một số hộ còn được tặng chăn màn, đồ dùng sinh hoạt, giúp giảm chi phí khi chuyển vào nhà mới. 

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1.000 ngôi nhà mới thể hiện sự chung tay của lực lượng Công an, chính quyền địa phương và cộng đồng trong hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

"Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, lực lượng Cảnh sát cơ động chúng tôi đã trực tiếp đến các địa bàn để triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng nhà ở theo chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận được sự phối hợp rất nhiệt tình của chính quyền địa phương và người dân, cùng quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ đề ra", Trung tá Nguyễn Đình Huy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Tại xã Bạch Thông, ông Nguyễn Tiến Quân, 80 tuổi, từng tham gia chiến trường miền Nam. Căn nhà mái lá đã xuống cấp khiến ông không khỏi lo lắng. Được lực lượng Công an, quân đội và chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà mới, ông vui mừng vì sắp có nơi ở kiên cố, chắc chắn hơn.

“Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Đặc biệt, tôi cảm ơn anh em công an đã vất vả, trực tiếp giúp đỡ gia đình xây dựng nhà. Được mọi người quan tâm, hỗ trợ như thế này, gia đình tôi rất phấn khởi và mừng lắm", ông Quân chia sẻ.

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Ngôi nhà mới giúp người dân có nơi ở kiên cố, an toàn hơn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Thái Nguyên được triển khai từ năm 2025. Riêng năm 2026, lực lượng Công an xây dựng 560 căn nhà thuộc giai đoạn 2; đến nay, toàn bộ số nhà này đã hoàn thành và các hộ dân chuyển vào ở. Tính chung từ khi triển khai, Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn theo mục tiêu đề án. Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế.

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Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Nguyên tham gia hỗ trợ người dân

“Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, tập trung tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án xây dựng 1.000 căn nhà ở cho Nhân dân, thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ nguồn kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ. Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an đã huy động trên 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đóng góp gần 300 ngày công lao động, bám sát địa bàn, trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở với phương châm ‘vượt nắng, thắng mưa’, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ", Thượng tá Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết.

Với 1.000 căn nhà hoàn thành trong đề án đã giúp các hộ dân có nơi ở an toàn hơn, góp phần làm vơi đi nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Mỗi công trình được hoàn thành thêm một lần khẳng định sự thống nhất, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, chính quyền và cộng đồng trong hỗ trợ những gia đình khó khăn.

Công Luận - Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
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