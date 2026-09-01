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Thái Nguyên xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ Ba, 14:46, 01/09/2026
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VOV.VN - Thái Nguyên triển khai gần 90 ca tuần tra, kiểm soát trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ hơn 450 phương tiện.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến 2/9/2026. Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thái Nguyên được bảo đảm, giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép hay các vụ việc phức tạp.

Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gần 90 ca tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

thai nguyen xu ly hon 1.200 truong hop vi pham giao thong dip nghi le 2 9 hinh anh 1
Lực lượng CSGT Thái Nguyên tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về tốc độ trên tuyến đường Việt Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm, trong đó có các lỗi liên quan đến nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định. Hơn 450 phương tiện bị tạm giữ.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, đường sắt cũng được triển khai nghiêm túc, nhất là tại các khu du lịch, vui chơi, nơi tập trung đông người, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cần chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn, xô đẩy tại những nơi tập trung đông người.

Người dân cũng được đề nghị chủ động phát hiện, thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn trong những ngày nghỉ lễ.

Cao Thắng/VOV.VN
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