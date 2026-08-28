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Tổ công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La kịp thời giúp người dân bị tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 19:57, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, trên đường hành quân thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã kịp thời hỗ trợ, đưa một người dân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Cụ thể, khi di chuyển đến khu vực bản Sạng Phát, xã Yên Châu, Sơn La, tổ công tác phát hiện ông Lò Văn Tủ, trú tại bản Na Xanh gặp tai nạn giao thông, nằm bất tỉnh trên đường với nhiều vết thương trên cơ thể.

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Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Sơn La hỗ trợ người dân gặp tai nạn trên đường.

Các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thực hiện sơ cứu ban đầu. Nhận thấy tình trạng nạn nhân cần được can thiệp y tế, tổ công tác đã dùng phương tiện chuyên dụng đưa ông Lò Văn Tủ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Châu để cấp cứu, đồng thời liên hệ, bàn giao thông tin cho người nhà nạn nhân.

to cong tac bo chi huy quan su tinh son la kip thoi giup nguoi dan bi tai nan giao thong hinh anh 2

Hành động kịp thời và trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã giúp bảo đảm an toàn tính mạng cho người gặp nạn, qua đó lan tỏa phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng nhiệm vụ ở cơ sở.

 

Lê Hạnh - Thuỳ Dương/VOV-Tây Bắc
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