Thanh Hóa ngăn chặn 12 công dân đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép

Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hà Trung vừa ngăn chặn kịp thời 2 xe khách chở 12 công dân thuộc các xã Hà Tân, Hà Toại, Hà Tiến đang chuẩn bị xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

Những công dân đang chuẩn bị xuất khẩu lao động trái phép thì bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời (ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo đó, Công an huyện Hà Trung đã tạm giữ xe khách mang BKS 36L -2278 do Nguyễn Văn Dũng điều khiển, chạy tuyến Cửa Đạt (Thường Xuân) đi Lạng Sơn, trên xe có 9 công dân. Xe khách còn lại mang BKS 36B - 0479 do Lê Quang Đông điều khiển, chạy tuyến Thanh Hoá – Móng Cái (Quảng Ninh), trên xe chở 3 công dân. Tất cả các công dân đều thuộc các xã Hà Tân, Hà Toại, Hà Tiến huyện Hà Trung.

Trong 12 người trên có 4 người đã từng xuất cảnh sang lao động tại Trung Quốc. Sau khi về quê ăn Tết, 4 người này đã rủ theo anh em, người thân quen của mình để sang Trung Quốc lao động.

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Hà Trung, Số công dân trên đều là những người lao động tự do, không có công ăn việc làm, đời sống gia đình có nhiều khó khăn nên đã rủ nhau đi xuất cảnh trái pháp luật tại Trung Quốc.

Sau khi làm rõ động cơ, mục đích xuất cảnh của số công dân này, Công an huyện sẽ tuyên truyền, vận động và tổ chức cho công dân ký cam kết không tái phạm, đồng thời giao cho chính quyền các xã theo dõi, quản lý./.

