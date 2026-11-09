English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh Hóa: Sập mố cầu Bái Sim, giao thông tê liệt

Thứ Hai, 10:15, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông, suối và hồ Yên Mỹ (Thanh Hóa) dâng nhanh, gây chia cắt một số khu dân cư. Đáng chú ý, một bên mố cầu Bái Sim trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành bị sập, bên còn lại có dấu hiệu xê dịch, lún sâu, khiến giao thông qua khu vực này bị tê liệt.

Theo ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước tại các sông, suối và hồ Yên Mỹ trên địa bàn đang lên nhanh, gây chia cắt một số thôn.

Đặc biệt, khoảng 3h sáng 9/11, mưa lớn khiến một bên mố cầu Bái Sim tại Km24+987, trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bị sập. Bên mố cầu còn lại cũng xuất hiện tình trạng xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

thanh hoa sap mo cau bai sim, giao thong te liet hinh anh 1
Mưa lớn khiến một bên mố cầu Bái Sim tại Km24+987, trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bị sập

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Thanh Kỳ đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan; đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Đặng Hồng Sơn cho biết, sự cố sập mố cầu khiến tuyến giao thông Nghi Sơn – Bãi Trành bị chia cắt. Các phương tiện hiện không thể lưu thông qua khu vực cầu Bái Sim.

thanh hoa sap mo cau bai sim, giao thong te liet hinh anh 2
Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý, phân luồng giao thông phù hợp.

Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý, phân luồng giao thông phù hợp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

thanh hoa sap mo cau bai sim, giao thong te liet hinh anh 3
Các khu vực được cảnh báo có nguy cơ ngập cao gồm Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, suối và đô thị. Độ sâu ngập phổ biến được dự báo từ 0,2–0,7m, thời gian ngập có thể kéo dài từ 1 đến trên 6 giờ.

Các khu vực được cảnh báo có nguy cơ ngập cao gồm Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc.

Đáng chú ý, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 9/11, khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, đồng thời gây ngập úng tại vùng trũng thấp và khu dân cư.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân cần chủ động theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, hạn chế đi qua cầu, ngầm tràn và những khu vực đang bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, các phương tiện tuyệt đối không lưu thông qua cầu Bái Sim cho đến khi có thông báo bảo đảm an toàn từ lực lượng chức năng.

CTV Minh Châu/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sập cầu treo dân sinh ở Sơn La sau mưa lớn
Sập cầu treo dân sinh ở Sơn La sau mưa lớn

VOV.VN - Khoảng 17h chiều qua (9/9), một cây cầu dân sinh dẫn vào khu sản xuất của nhân dân khu Mệt Lao, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) đã bị sập.

Sập cầu treo dân sinh ở Sơn La sau mưa lớn

Sập cầu treo dân sinh ở Sơn La sau mưa lớn

VOV.VN - Khoảng 17h chiều qua (9/9), một cây cầu dân sinh dẫn vào khu sản xuất của nhân dân khu Mệt Lao, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) đã bị sập.

Đồng Nai mưa lớn nước cuốn sập cầu
Đồng Nai mưa lớn nước cuốn sập cầu

VOV.VN - Do mưa lớn, nước dâng cao chảy xiết khiến cây cầu bằng sắt bị cuốn sập, cuộc sống sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn.

Đồng Nai mưa lớn nước cuốn sập cầu

Đồng Nai mưa lớn nước cuốn sập cầu

VOV.VN - Do mưa lớn, nước dâng cao chảy xiết khiến cây cầu bằng sắt bị cuốn sập, cuộc sống sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn lũ lên nhanh nhiều cầu ở Bình Định bị sập
Mưa lớn lũ lên nhanh nhiều cầu ở Bình Định bị sập

VOV.VN - Mưa to trên diện rộng đã làm nhiều cầu, cống và các công trình thuỷ lợi ở tỉnh Bình Định bị hư hỏng. 2 cây cầu bị nước lũ gây sập.

Mưa lớn lũ lên nhanh nhiều cầu ở Bình Định bị sập

Mưa lớn lũ lên nhanh nhiều cầu ở Bình Định bị sập

VOV.VN - Mưa to trên diện rộng đã làm nhiều cầu, cống và các công trình thuỷ lợi ở tỉnh Bình Định bị hư hỏng. 2 cây cầu bị nước lũ gây sập.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục