Thanh Hóa: Sập mố cầu Bái Sim, giao thông tê liệt

Theo ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước tại các sông, suối và hồ Yên Mỹ trên địa bàn đang lên nhanh, gây chia cắt một số thôn.

Đặc biệt, khoảng 3h sáng 9/11, mưa lớn khiến một bên mố cầu Bái Sim tại Km24+987, trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bị sập. Bên mố cầu còn lại cũng xuất hiện tình trạng xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Mưa lớn khiến một bên mố cầu Bái Sim tại Km24+987, trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bị sập

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Thanh Kỳ đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan; đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Đặng Hồng Sơn cho biết, sự cố sập mố cầu khiến tuyến giao thông Nghi Sơn – Bãi Trành bị chia cắt. Các phương tiện hiện không thể lưu thông qua khu vực cầu Bái Sim.

Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý, phân luồng giao thông phù hợp.

Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý, phân luồng giao thông phù hợp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Các khu vực được cảnh báo có nguy cơ ngập cao gồm Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, suối và đô thị. Độ sâu ngập phổ biến được dự báo từ 0,2–0,7m, thời gian ngập có thể kéo dài từ 1 đến trên 6 giờ.

Các khu vực được cảnh báo có nguy cơ ngập cao gồm Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc.

Đáng chú ý, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 9/11, khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, đồng thời gây ngập úng tại vùng trũng thấp và khu dân cư.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân cần chủ động theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, hạn chế đi qua cầu, ngầm tràn và những khu vực đang bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, các phương tiện tuyệt đối không lưu thông qua cầu Bái Sim cho đến khi có thông báo bảo đảm an toàn từ lực lượng chức năng.