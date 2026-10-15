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Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 20:38, 15/10/2026
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VOV.VN - Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu có tổng diện tích hơn 8.408 ha; trong đó đất có rừng tự nhiên là trên 7.342 ha, đất có rừng trồng là hơn 281 ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng là trên 783 ha, nằm trên địa bàn các xã: Hàm Thuận Nam và Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ).

Ngày 15/10, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 5006/QĐ-UBND về việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu.

Để thực hiện mục tiêu thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đưa ra các chương trình, hoạt động, trong đó có việc tổ chức rà soát, xác định ranh giới và cắm mốc ngoài thực địa khu bảo tồn và vùng đệm theo quy định. Tỉnh cũng cho triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; kêu gọi đầu tư theo hình thức cho thuê môi trường rừng, bảo đảm khai thác hợp lý giá trị tài nguyên, gắn với bảo tồn và phát triển bền vững…

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Đài quan sát tại Trạm Bảo vệ rừng suối nước nóng. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Theo Quyết định này, tổng diện tích vùng đệm của Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu là hơn 9.289 ha, thuộc xã Hàm Thuận Nam và xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ranh giới vùng đệm gồm 12 thôn, trong đó: xã Hàm Thuận Nam có 5 thôn; xã Tân Thành có 7 thôn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác lập thống nhất tên gọi, vị trí, ranh giới, diện tích, phân khu chức năng và tổ chức quản lý khu rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

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Một biển báo tại Trạm Bảo vệ rừng suối nước nóng (Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu). Ảnh: Đoàn Sĩ 

Đồng thời, bảo tồn, duy trì ổn định và phát huy bền vững các hệ sinh thái rừng đặc trưng, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật rừng, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị dịch vụ môi trường rừng của khu vực Tà Kóu; góp phần giải quyết các tồn tại kéo dài trong quản lý, sử dụng đất và tổ chức không gian lâm phận; gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển xanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

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Giếng nước nóng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu có thể luộc trứng. Ảnh: Đoàn Sĩ

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu thành lập Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu trên cơ sở điều chỉnh tên gọi Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu theo quy định.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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