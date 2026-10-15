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Khắc phục sự cố sụt lún trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh

Thứ Năm, 16:06, 15/10/2026
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VOV.VN - Thời gian qua, trên tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện một số điểm sạt lở đất đá, sụt lún mái ta-luy.

Cụ thể, vị trí đường đầu cầu bằng bê tông xi măng tại Cầu Cạn số 3 Km45+890 (khu vực đèo Đại Ninh) bị sạt ta-luy âm, 1 tấm bê tông xi măng mặt đường bị dịch chuyển và nứt 1/2  bề rộng.

Đoạn từ Km45+656 - Km45+753: Tường chắn rọ đá ta-luy dương bị xê dịch về phía mặt đường làm hư hỏng rãnh dọc gia cố.

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Một vết nứt trên mái ta-luy âm đoạn bị sụt trượt (đoạn từ Km46+140 - Km46+180). Ảnh: Đoàn Sĩ 

Đoạn từ Km46+140 đến Km46+180: Xuất hiện các vết nứt dọc tại mép đường nhựa (tiếp giáp ta-luy âm gia cố) và trên mặt đường.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành khảo sát toàn tuyến, đánh giá mức độ ổn định địa chất để triển khai các giải pháp xử lý kiên cố (như xây dựng tường chắn bê tông cốt thép, gia cố lưới thép bọc đá, cải tạo hệ thống thoát nước ngầm và cắt giảm đỉnh ta-luy để hạ tải trọng).

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Đoạn bị sụt trượt (đoạn từ Km46+140 đến Km46+180) dài gần 40 mét. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Riêng vị trí đường đầu cầu bằng bê tông xi măng tại Cầu Cạn số 3 Km45+890, đã được khắc phục đầm lèn lại nền, móng đường và thay thế phần bê tông xi măng bị nứt, hoàn thành trong ngày 10/10/2026.

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Một vị trí sụt lún đã được khắc phục. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Điều hành dự án, Gói XD2 đoạn Km42- Km69 cho biết, đối với đoạn bị sụt trượt (đoạn từ Km46+140 đến Km46+180) cũng đã xác định nguyên nhân ban đầu và giải pháp khắc phục.

"Nguyên nhân ban đầu là do địa chất của mái ta-luy âm có hiện tượng chuyển dịch nên kéo theo sạt trượt đến tuyến đường. Phía tư vấn thiết kế đã đưa ra giải pháp trước mắt là điều chỉnh tim tuyến vào phía ta-luy dương để tránh khỏi cung sụt trượt. Hiện nay chúng tôi đang mở rộng điều chỉnh tim tuyến vào phía ta-luy dương. Tim tuyến dịch chuyển khoảng 4m, dài 160m điều chỉnh đoạn tuyến này" - ông Sang nói. 

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Các phương tiện đang thi công đoạn bị sụt trượt đèo Đại Ninh. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Trước đó, thời điểm cuối tháng 9/2026, trên đoạn đường này cũng đã xuất hiện một số vị trí sạt lở ta-luy dương, khối lượng đất, đá và bùn nhão tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Đoàn Sĩ/VOV - TP.HCM
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