Thanh niên điều khiển xe máy bằng chân trên quốc lộ 1A bị phạt 7 triệu đồng

Thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Diễn Châu điều tra, xử lý việc thanh niên dùng hai chân điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A. Thanh niên xuất hiện trong đoạn clip là Bùi Xuân Ba (SN 1987, trú khối 4, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu). Thanh niên dùng hai chân điều khiển xe máy phóng như bay

Cụ thể, vào khoảng 10h13’ ngày 28/4, Ba đã dùng chân điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius màu đỏ đen, mang BKS 37F2-507.31 trên QL 1A đoạn qua khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Trong lúc dùng chân điều khiển xe, Ba còn dùng điện thoại bằng cả 2 tay, đến khi gặp chướng ngại vật, Ba mới bỏ chân xuống và dùng tay điều khiển phương tiện.

Trước hành vi trên, Bùi Văn Ba đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 7.150.000 đồng với các lỗi vi phạm: Dùng chân điều khiển xe, sử dụng điện thoại di động, không có GPLX. Hiện, Đội CSGT huyện Diễn Châu đang tạm giữ phương tiện và hoàn tất các hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 28/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên điều khiển xe máy bằng chân lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh người thanh niên dùng hai chân điều khiển chiếc xe máy mang BKS 37F2 507.31. Trước cảnh thanh niên bất chấp mọi nguy hiểm điều khiển xe máy bằng chân khiến nhiều người đi đường rất bức xúc.

Đoạn clip sau khi được đăng tải, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người bình luận, chia sẻ và bày tỏ thái độ phản đối trước hành động coi thường pháp luật và tính mạng con người của người thanh niên nói trên./.