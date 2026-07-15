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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ 2 dự án trường nội trú tại A Lưới

Thứ Tư, 14:41, 15/07/2026
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VOV.VN - Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.000 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình được khởi công từ tháng 10/2025, hiện đã hoàn thành các thủ tục quy hoạch, giải phóng mặt bằng và đang thi công đồng loạt các hạng mục. Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao đổi với các đơn vị khi kiểm tra tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 4

Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 82%, tăng 7% so với tuần trước. Lũy kế giải ngân hơn 109 tỷ đồng, tương đương 61% tổng vốn bố trí. Theo chủ đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành trước thời hạn.

pho thu tuong le tien chau kiem tra tien do 2 du an truong noi tru tai a luoi hinh anh 2
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu động viên cán bộ, chiến sĩ trên công trường Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 4

Trong khi đó, Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4 có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, quy mô phục vụ hơn 1.300 học sinh, gồm 200 học sinh nội trú. Công trình khởi công tháng 11/2025, hiện đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục như khối học tập, hành chính, nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, hệ thống kè và hạ tầng kỹ thuật. Lũy kế giải ngân đạt khoảng 130 tỷ đồng, tương đương 56% kế hoạch vốn.

pho thu tuong le tien chau kiem tra tien do 2 du an truong noi tru tai a luoi hinh anh 3
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 4

Đến thời điểm kiểm tra, giá trị khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 72%, tăng 5,5% so với tuần trước. Tuy nhiên, công trình vẫn có nguy cơ chậm tiến độ, khó hoàn thành trước thời hạn nếu không tiếp tục tăng tốc thi công.

pho thu tuong le tien chau kiem tra tien do 2 du an truong noi tru tai a luoi hinh anh 4
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ trên công trường Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 4

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công tại công trường A Lưới 4.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và lực lượng hỗ trợ trên công trường; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hoàn thành các dự án theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao A Lưới.

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Huế siết trách nhiệm, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Sáng 11/7, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác đầu tư công tiếp tục là vấn đề "nóng" được các đại biểu quan tâm. Nhiều dự án chậm tiến độ, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được đặt ra với yêu cầu làm rõ trách

 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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