Tháo dỡ biển báo tốc độ 30km/h gần trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Trước đó, nhiều tài xế phản ánh việc bố trí biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu 30km/h trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại khu vực trạm thu phí (đoạn qua Đồng Nai) chưa phù hợp với tốc độ khai thác trên tuyến cao tốc. Bất cập này khiến người điều khiển phương tiện gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ lưu thông, nhất là khi tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ khai thác cao.

Biển hạn chế tốc độ đặt trước trạm thu phí trên cao tốc làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện (ảnh: Lưu Sơn)

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 31/10, Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại khu vực trạm thu phí. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại khu vực trạm thu phí tạm Km94+450, gồm các làn thu phí ETC và đoạn chuyển tiếp ra, vào trạm với 2 cửa vào, 2 cửa ra, đang bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h ở cả hai hướng lưu thông.

Cụ thể, hướng Bắc - Nam có biển báo R.306 tại Km94+170 và biển DP.135 tại Km94+585. Hướng ngược lại (Nam - Bắc), biển báo R.306 được bố trí tại Km94+585, trong khi biển DP.135 đặt tại Km94+170.

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khai thác với tốc độ tối đa 120km/h. Trong đó, làn 1 sát dải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80km/h, làn 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60km/h.

Đoàn kiểm tra nhận định, việc bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện giao thông thực tế trên tuyến.

Tiến hành tháo dỡ biển hạn chế tốc độ sau phản ánh của nhiều lái xe (ảnh: Lưu Sơn)

Trước đây, biển báo này được lắp đặt nhằm duy trì tốc độ ổn định của phương tiện khi qua hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), giúp thiết bị nhận diện chính xác mã định danh phương tiện, hạn chế lỗi giao dịch và bảo đảm lưu thông thông suốt qua trạm.

Tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 31/10, các đơn vị thống nhất đánh giá nội dung phản ánh về bất cập của biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại trạm thu phí Km94+450 là có cơ sở, cần điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế giao thông.

Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu VEC E khẩn trương tháo dỡ biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h được lắp đặt trước trạm thu phí ở cả hai hướng lưu thông, bảo đảm phù hợp với tốc độ khai thác thực tế và an toàn giao thông. Việc tháo dỡ đã hoàn thành trong ngày 31/10/2026.