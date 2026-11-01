Thắp hy vọng cho những phận đời khó khăn nơi biên giới Tây Ninh

An cư để lạc nghiệp

Chị Phạm Thị Nguyên (32 tuổi, ngụ ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh.

Chị Phạm Thị Nguyên (bìa phải) đỡ cơ cực hơn, khi có việc làm và thu nhập ổn định

Sức khỏe yếu khiến chị chật vật mưu sinh. Gần đây, nhờ tổ phụ nữ địa phương kết nối, chị nhận đan lát sản phẩm thủ công từ lục bình tại nhà.

Công việc này mang lại thu nhập 100.000 - 150.000 đồng/ngày, giúp chị tự chủ cuộc sống và có thêm niềm vui lao động: "Em bị bệnh di truyền từ đời cha đến đời con, căn bệnh này làm cho em không thể làm được những công việc nặng. Em thấy nghề này cũng dễ làm, thu nhập ổn định. Có việc làm, em cũng có đủ tiền để sống qua ngày. Công việc này thực sự ổn định cho những người có hoàn cảnh như em. Có những người già, người bệnh không thể làm việc bên ngoài thì cũng có thể nhận việc này về làm, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn", chị Phạm Thị Nguyên xúc động nói.

Cùng ngụ ấp Cả Rưng, gia đình ông Trần Văn Hải (47 tuổi) vừa đón niềm vui dọn vào căn nhà mới được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng.

Từng là trụ cột gia đình, nhưng căn bệnh gai cột sống khiến việc đi làm thuê của ông ngày càng bấp bênh. Ngôi nhà vững chãi che mưa che nắng giờ đây không chỉ là nơi an cư, mà còn là điểm tựa tinh thần để ông yên tâm điều trị, gắng gượng lo cho vợ con.

"Trước giờ hoàn cảnh cũng khổ. Bây giờ Nhà nước hỗ trợ cho được cái nhà, có chỗ ấm cúng, che mưa che gió thì mừng lắm. Giờ mình bị bệnh, đi làm mướn cũng khó khăn, mình là trụ cột mà sức khỏe không được như trước. Có được căn nhà này thì mình cũng có thêm động lực, sau này ráng phấn đấu làm ăn, lo cho cuộc sống", ông Hải chia sẻ.

Ông Hải cùng gia đình trong căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng hỗ trợ người dân Tây Ninh có hoàn cảnh khó khăn

Giảm nghèo bền vững

Là xã biên giới thuần nông, xã Tuyên Bình xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Việc hỗ trợ sinh kế, nhà ở và các điều kiện thiết yếu đang được triển khai đồng bộ. Riêng tại ấp Cả Rưng, quy mô ấp chỉ có 21 hộ dân thì hiện còn 5 hộ nghèo. Đa số đã có nhà ở tương đối ổn định.

Ông Trần Bá Duy, Phó ban điều hành ấp cho biết: "Ấp hiện còn 5 hộ nghèo, bà con chủ yếu làm nông nghiệp nên đời sống cũng còn khó khăn. Trong năm nay, Nhà nước hỗ trợ xây dựng được một căn nhà cho hộ nghèo, bà con rất phấn khởi. Phần lớn các hộ nghèo hiện đã có nhà cửa ổn định. Còn 2 trường hợp 2 hộ cận nghèo thì địa phương đề xuất để kiếm nguồn hỗ trợ".

Ông Trần Văn Tài, Phó phòng Kinh tế xã Tuyên Bình thông tin thêm, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nổi bật là hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em, tạo sinh kế và xây nhà Đại đoàn kết. Xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh khảo sát, kiến nghị sửa chữa, xây mới 34 căn nhà Đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn; đồng thời dự kiến cấp đất ở cho những hộ nghèo không có đất. Nhờ những nỗ lực này, Tuyên Bình vừa qua đã giảm được 1 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

"Tuyên Bình là xã biên giới, thuận về nông nghiệp nhưng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, hộ nghèo vẫn còn nhiều. Xã xác định giảm nghèo là công việc trọng tâm, tập trung hỗ trợ sinh kế, dinh dưỡng cho trẻ em và xây dựng nhà Đại đoàn kết. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân.", ông Trần Văn Tài cho biết.

Tây Ninh đang quyết liệt thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo năm 2026. Tỉnh hiện còn 1.987 hộ nghèo, trong đó 974 hộ có khả năng lao động. Để hiện thực hóa mục tiêu giảm 20% số hộ thuộc nhóm này trong năm nay, Tây Ninh dự kiến chi hơn 8,5 tỷ đồng hỗ trợ 317 hộ nghèo.

Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của địa phương nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên

Nguồn vốn sẽ được tập trung vào phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cấp vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế và học phí.

Việc rà soát kỹ hoàn cảnh từng hộ giúp các địa phương trao đúng nhu cầu. Từ một công việc vừa sức, một mái nhà vững chãi đến nguồn sinh kế lâu dài, những chính sách thiết thực đang từng bước giúp người nghèo vùng biên tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tạo sinh kế bền vững để người nghèo tự vươn lên Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh xác định giảm nghèo bền vững không chỉ dừng ở hỗ trợ trực tiếp mà quan trọng hơn là tạo sinh kế, việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập và chủ động vươn lên. Thực tế, tỉnh đang triển khai các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với tạo việc làm cho người nghèo. Tiêu biểu là mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo sạch tại xã Khánh Hưng, với 25 hộ nghèo tham gia trên diện tích 7,5 ha. Thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 1,5 triệu đồng so với trước. Tại xã Rạch Kiến, mô hình liên kết sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP có 3 hộ nghèo tham gia, thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 1,8 triệu đồng… Theo ông Thuấn, thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục hỗ trợ vốn, kỹ thuật, đào tạo nghề, kết nối việc làm và phát huy vai trò hợp tác xã, doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả giảm nghèo phải được đo bằng việc làm, thu nhập và khả năng thoát nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.