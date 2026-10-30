Tây Ninh khắc phục tạm thời hư hỏng trên đường ĐT.823B

Ngày 30/10, ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi triều cường rút và mưa giảm, các đơn vị đã tiến hành san lấp những vị trí hư hỏng bằng vật liệu, xử lý các ổ gà trên mặt đường ĐT.823B. Việc khắc phục bước đầu giúp cải thiện tình hình giao thông, phương tiện di chuyển ổn định hơn.

Sở Xây dựng Tây Ninh đã cho triển khai phương tiện gia cố lại mặt đường để phương tiện di chuyển thuận lợi hơn

ĐT.823B, đoạn từ nút giao Quốc lộ N2 đến nút giao ĐT.824, dài khoảng hơn 11 km. Tuyến đường được tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Hòa III – Resco thực hiện nâng cấp, mở rộng và duy tu, bảo dưỡng. Tuy nhiên, mưa kéo dài kết hợp triều cường gây ngập, đọng nước, khiến mặt đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trong khu vực.

Theo đó, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý tuyến đường này, Sở Xây dựng đã chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, san gạt mặt đường, khắc phục các điểm hư hỏng để bảo đảm an toàn giao thông.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất tỉnh bố trí khoảng 70 tỷ đồng để sửa chữa tổng thể các vị trí xuống cấp trên tuyến, dự kiến trong giai đoạn 2027-2028. Phương án dự kiến xử lý nền đường, thảm bê tông nhựa tại những đoạn không bị ảnh hưởng bởi triều cường; các đoạn thường xuyên ngập sẽ được xem xét làm mặt đường bê tông xi măng.

Đường ĐT.823B Tây Ninh trước đó bị hư hỏng do triều cường và ngập nhiều ngày

Được biết, mới đây Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đã trình Sở Tài chính, đề xuất hơn 180 tỷ đồng đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.823B đoạn từ ĐT.824 đến ĐT.825 và đào thông kênh 8 nhằm khắc phục hư hỏng mặt đường, cải thiện khả năng thoát nước khu vực. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 đến 2029.

Dự án có phạm vi tổng thể dài khoảng 8,34 km, trong đó chiều dài khoảng 6,36 km, không tính đoạn thuộc Khu công nghiệp Nam Thuận. Điểm đầu tại KM0+500, tiếp nối đường ĐT.823B hiện hữu ở vòng xoay Lê Long; điểm cuối giao với ĐT.824.

Đến sáng ngày 30/10, đường ĐT.823B đẫ được phương tiện ban gạt đất đá vật liệu để cải thiện mặt đường

Đối với phần đường, dự án dự kiến nâng cấp đoạn từ Kênh 7 đến ĐT.824, dài khoảng 2,4 km, nâng cao độ mặt đường lên 2,37 m và sử dụng kết cấu bê tông xi măng dày 25 cm. Một số vị trí hư hỏng trên đoạn từ Kênh 1 đến ĐT.823D cũng được sửa chữa cục bộ bằng bê tông nhựa, đồng thời thay thế các cửa thu nước và nắp đan hư hỏng.

Đáng chú ý, dự án còn đầu tư đào thông kênh 8 với chiều dài khoảng 767 m. Công trình gồm các đoạn đào hở và cống hộp đôi, kết nối với kênh 8 hiện hữu, nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Hiện dự án đang được trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.