Thêm 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 26/10, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B tiếp tục được mở rộng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương triển khai các phần việc tại hiện trường. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 111 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 26 bộ có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/10/2026, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện tổng cộng 842 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 333 bộ có di vật kèm theo. Cụ thể, 809 hài cốt liệt sĩ được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm từng dấu tích. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, các lực lượng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến hết ngày 26/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 842 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp