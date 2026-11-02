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Thêm 12 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Hai, 19:05, 02/11/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Chiều 2/11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc đơn vị đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng, phường Hoà Hưng (Quận 10 cũ), TP.HCM.

them 12 hai cot liet si duoc quy tap tai cong vien le thi rieng hinh anh 1
Lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất và xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập, cất bốc thêm 12 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Tính riêng trong đợt tìm kiếm thứ II, từ ngày 15/10 đến nay, Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM lực lượng đã phát hiện, quy tập 160 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 28 bộ kèm di vật.

them 12 hai cot liet si duoc quy tap tai cong vien le thi rieng hinh anh 2
Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập, cất bốc thêm 12 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Trước đó, trong đợt I đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tính chung cả hai đợt, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 891 bộ, trong đó có 335 bộ kèm di vật. Trong số này, 858 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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