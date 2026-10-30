Đợt 2 tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng phát hiện 141 hài cốt liệt sĩ

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 30/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 600 m³ đất. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Tỉ mỉ khai quật tìm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở đợt 2, từ ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Đến hết ngày 30/10, đã phát hiện 141 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Ngày 30/10 tìm được 10 hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 872, trong đó 333 bộ có di vật. Có 839 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.