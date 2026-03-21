Thêm một học sinh ở Phú Quốc - An Giang bị nhiễm viêm não mô cầu

Thứ Bảy, 22:35, 21/03/2026
VOV.VN - Chiều tối 21/3, Sở Y tế tỉnh An Giang có thông cáo báo chí về trường hợp mắc viêm não mô cầu tại Phú Quốc. Sau trường hợp tử vong đầu tiên do viêm não mô cầu nhóm B ở Phú Quốc, ngành y tế phát hiện thêm 1 trường hợp là bạn cùng lớp bị nhiễm viêm não mô cầu.

Theo thông cáo báo chí, qua công tác theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ghi nhận một trường hợp là bạn học cùng lớp có triệu chứng bệnh do não mô cầu và hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh với tình trạng sức khoẻ ổn định, tiên lượng khả năng phục hồi tốt.

Các học sinh khác và giáo viên từng tiếp xúc đang được theo dõi sức khoẻ tại Phú Quốc hiện chưa ghi nhận dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời, chưa ghi nhận các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khác trong gia đình và khu vực sinh sống của bệnh nhân đã tử vong.

Sở Y tế đã đề nghị hỗ trợ nhân lực từ cơ quan chuyên môn tuyển trên nhằm tăng cường và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn Phú Quốc trong thời gian sắp tới trước tình hình diễn biến của bênh viêm não mô cầu.

them mot hoc sinh o phu quoc - an giang bi nhiem viem nao mo cau hinh anh 1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang phối hợp, hỗ trợ TTYT Phú Quốc khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý trường hợp mắc viêm não mô cầu tản phát, điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần. Ảnh: laodong.vn

Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, bệnh viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B do vi khuẩn gây ra, lây truyền theo đường hô hấp, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh thường để lại di chứng thần kinh với tỷ lệ từ 10 - 20%; tỷ lệ tử vong có thể từ 8 - 15%. Trong cộng đồng tỷ lệ người lành mang trùng khoảng 5 - 25%. 

Dấu hiệu các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh: sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, cổ cứng, mệt mỏi, lơ mơ có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc biểu hiện sốc nhiễm khuẩn, có yếu tố tiếp xúc với người mắc bệnh trước đó và chẩn đoán xác định mắc bệnh khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) từ dịch não tủy hoặc máu hoặc dịch từ ban.

Sở Y tế thông tin đến các cơ quan, đơn vị truyền thông, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương, người dân, đồng thời đề nghị người dân và cộng đồng tăng cường triển khai các biện pháp phòng bệnh viêm não mô cầu theo khuyến cáo của ngành y tế như: hạn chế việc tụ tập đông người, tiếp xúc với bệnh nhân, người nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, nơi học và làm việc bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; đeo khẩu trang khi bị viêm đường hô hấp… Không nên tin vào những thông tin sai sự thật hoặc chưa kiểm chứng gây tâm lý hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Phú Quốc nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Sở Y tế tỉnh An Giang viêm não mô cầu Phú Quốc tử vong viêm não mô cầu nhóm B phòng bệnh vi khuẩn
Bộ Y tế yêu cầu không để dịch bệnh viêm màng não mô cầu lan rộng tại cộng đồng

VOV.VN - Bệnh do vi khuẩn não mô cầu có diễn tiến nhanh, từ triệu chứng giống cảm cúm ban đầu đến sốc nhiễm trùng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Trước tình hình ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh viêm màng não mô cầu.

Ca viêm não mô cầu B, hơn 100 người tiếp xúc gần đã uống kháng sinh dự phòng

VOV.VN - Chiều nay (19/3), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang xác nhận: theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM, bệnh nhi tử vong ở Phú Quốc là do mắc viêm não mô cầu nhóm B.  Các ca tiếp xúc gần với bệnh nhi, chưa phát hiện nghi ngờ ca mới.

Cảnh báo nhiều ca viêm màng não do não mô cầu diễn biến nặng

VOV.VN - Liên tiếp trong thời gian ngắn, nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị các ca viêm màng não do não mô cầu với diễn biến nặng, có trường hợp nguy kịch, đe dọa tính mạng.

Bệnh viêm màng não mô cầu nguy hiểm như thế nào, dấu hiệu nhận biết ra sao?

VOV.VN - Khi một người mắc bệnh viêm màng não mô cầu nếu không được phát hiện sớm thì nguy cơ tử vong có thể xảy ra trong vòng 3 ngày đầu tiên của quá trình bệnh.

