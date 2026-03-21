Thêm một học sinh ở Phú Quốc - An Giang bị nhiễm viêm não mô cầu

Theo thông cáo báo chí, qua công tác theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ghi nhận một trường hợp là bạn học cùng lớp có triệu chứng bệnh do não mô cầu và hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh với tình trạng sức khoẻ ổn định, tiên lượng khả năng phục hồi tốt.

Các học sinh khác và giáo viên từng tiếp xúc đang được theo dõi sức khoẻ tại Phú Quốc hiện chưa ghi nhận dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời, chưa ghi nhận các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khác trong gia đình và khu vực sinh sống của bệnh nhân đã tử vong.

Sở Y tế đã đề nghị hỗ trợ nhân lực từ cơ quan chuyên môn tuyển trên nhằm tăng cường và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn Phú Quốc trong thời gian sắp tới trước tình hình diễn biến của bênh viêm não mô cầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang phối hợp, hỗ trợ TTYT Phú Quốc khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý trường hợp mắc viêm não mô cầu tản phát, điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần. Ảnh: laodong.vn

Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, bệnh viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B do vi khuẩn gây ra, lây truyền theo đường hô hấp, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh thường để lại di chứng thần kinh với tỷ lệ từ 10 - 20%; tỷ lệ tử vong có thể từ 8 - 15%. Trong cộng đồng tỷ lệ người lành mang trùng khoảng 5 - 25%.

Dấu hiệu các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh: sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, cổ cứng, mệt mỏi, lơ mơ có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc biểu hiện sốc nhiễm khuẩn, có yếu tố tiếp xúc với người mắc bệnh trước đó và chẩn đoán xác định mắc bệnh khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) từ dịch não tủy hoặc máu hoặc dịch từ ban.

Sở Y tế thông tin đến các cơ quan, đơn vị truyền thông, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương, người dân, đồng thời đề nghị người dân và cộng đồng tăng cường triển khai các biện pháp phòng bệnh viêm não mô cầu theo khuyến cáo của ngành y tế như: hạn chế việc tụ tập đông người, tiếp xúc với bệnh nhân, người nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, nơi học và làm việc bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; đeo khẩu trang khi bị viêm đường hô hấp… Không nên tin vào những thông tin sai sự thật hoặc chưa kiểm chứng gây tâm lý hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Phú Quốc nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung.