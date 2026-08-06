Thi công dự án, hàng chục hộ dân ở Thanh Hóa ngập sau mỗi trận mưa

Hàng chục hộ dân khốn khổ vì ngập úng sau mỗi trận mưa

Những ngày qua, chỉ cần một trận mưa kéo dài, nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư ngập sâu, nước tràn vào sân, vườn và khuôn viên nhà ở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu bị ngâm nước nhiều ngày liên tiếp, có dấu hiệu chết dần do úng.

Thi công khu đô thị, hàng chục hộ dân ở Thanh Hóa ngập sau mỗi trận mưa. Ảnh: Nhà ông Mai Thanh Tùng, một hộ dân sinh sống ngay cạnh khu vực dự án bị ngập sâu.

Ông Mai Thanh Tùng, một hộ dân sinh sống ngay cạnh khu vực dự án, cho biết từ đầu mùa mưa đến nay, gia đình ông liên tục chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng.

“Mấy tháng nay, cứ mỗi lần trời mưa là nước lại dồn hết về khu vực trước sân và vườn nhà tôi. Trước đây nước còn có lối thoát, nhưng từ khi dự án triển khai thì dòng chảy bị thay đổi, nước ứ đọng kéo dài, không thoát được. Việc đi lại, sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn, sân vườn thường xuyên ngập nước. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và Ban Quản lý dự án sớm có biện pháp khơi thông, tiêu thoát nước để người dân bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Tùng chia sẻ.

Thi công khu đô thị, hàng chục hộ dân ở Thanh Hóa ngập sau mỗi trận mưa. Ảnh: ông Nguyễn Văn Hạnh cho biết, từ khi khu vực xảy ra tình trạng ngập úng, cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Văn Hạnh (71 tuổi) cho biết, từ khi khu vực xảy ra tình trạng ngập úng, cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Nước ngập kín cả khu vườn, cây cối bị ngâm lâu ngày nên rụng gần hết quả. Sân vườn lúc nào cũng nhếch nhác, lầy lội. Nước còn tràn vào khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, khiến sinh hoạt hằng ngày rất bất tiện. Hôm qua, tôi phải vội vàng chuyển chiếc máy giặt lên chỗ cao để tránh bị ngập hỏng. Đến cả khu vực rửa bát cũng bị nước tràn vào. Điều đáng nói là dù có mở các miệng cống thoát nước thì nước vẫn không tiêu được vì không còn lối thoát. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng và đơn vị thực hiện dự án sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng để người dân ổn định cuộc sống”, ông Hạnh bày tỏ.

Thi công khu đô thị, hàng chục hộ dân ở Thanh Hóa ngập sau mỗi trận mưa. Ảnh: Nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết, mấy chục năm sinh sống tại đây, gia đình chưa từng chứng kiến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng như thời gian gần đây.

"Con đường dẫn vào nhà do chính người dân tự đắp bao năm nay giờ cũng bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Không một phương tiện nào có thể đi qua, muốn ra ngoài chỉ còn cách lội nước. Gia đình tôi đã nhiều lần liên hệ với đơn vị thực hiện dự án để phản ánh tình trạng này nhưng đến nay vẫn chưa thấy có biện pháp khắc phục", bà Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ.

Người dân kiến nghị sớm khắc phục, chính quyền phối hợp kiểm tra

Theo phản ánh của nhiều hộ dân, quá trình san lấp mặt bằng và thi công hạ tầng dự án đã làm thay đổi hướng thoát nước tự nhiên, trong khi hệ thống tiêu thoát nước của dự án chưa được đấu nối đồng bộ. Đây được cho là nguyên nhân khiến nước mưa dồn về khu dân cư, gây ngập cục bộ sau mỗi trận mưa.

Nhiều cây ăn quả trong vườn đã chết dần vì ngâm nước quá lâu

“Nhiều cây ăn quả trong vườn đã chết dần vì ngâm nước quá lâu. Điều người dân mong muốn nhất là sớm có hệ thống thoát nước để cuộc sống trở lại bình thường”, một người dân kiến nghị.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng thôn Trung Phong 1 cho biết, qua rà soát sơ bộ hiện có khoảng 60 hộ dân bị ảnh hưởng do nước ngập vào nhà hoặc vườn. Các hộ bị tác động chủ yếu nằm giáp ranh khu vực dự án.

Theo ông Tuấn, trước mắt địa phương đã tính đến phương án tạm thời đưa gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt đến nhà văn hóa thôn nếu tình trạng ngập úng tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời, thôn đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân để báo cáo cấp có thẩm quyền, đề nghị sớm có giải pháp xử lý.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong (cũ) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với quy mô khoảng 34,23 ha và hiện đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Trí Hòa, Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ cho biết địa phương đã tiếp nhận đơn kiến nghị của người dân và đang phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra hiện trạng.

Theo ông Hòa, trước đây khu vực này không xảy ra ngập úng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, việc kết nối hệ thống thoát nước chưa đồng bộ đã phát sinh tình trạng ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời yêu cầu sớm có giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm đời sống, sinh hoạt của người dân.

Người dân khẳng định không phản đối việc đầu tư xây dựng khu đô thị và kỳ vọng dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Tuy nhiên, theo họ, quá trình triển khai cần đi đôi với các giải pháp kỹ thuật phù hợp để không làm phát sinh những ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư hiện hữu.

Trong khi mùa mưa vẫn còn kéo dài, người dân thôn Trung Phong mong muốn các đơn vị liên quan sớm có giải pháp tiêu thoát nước hiệu quả, hạn chế tình trạng ngập úng tái diễn, bảo đảm an toàn sinh hoạt và ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.