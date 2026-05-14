Thi lớp 10 Hà Nội: Phương pháp ôn tập chặng "nước rút" và lưu ý quy chế thi mới

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập 2026. Trong giai đoạn "chạy đua nước rút" chuẩn bị cho kỳ thi, thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh đã đưa ra lời khuyên về phương pháp ôn tập cũng như những chuẩn bị quan trọng khác để thí sinh sẵn sàng chinh phục cánh cổng trường THPT.

PV: Thưa thầy, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội đang rất gần, trong giai đoạn này, thí sinh cần lưu ý gì về phương pháp ôn tập?

Thầy Nguyễn Cao Cường: Những ngày gần kỳ thi, học sinh không nên quá lo lắng và ôn tập một cách ôm đồm, thức quá khuya, dậy muộn. Các em cần có thời gian biểu trong ngày hợp lý, phù hợp với nhịp sinh học của những ngày thi. Thầy nhấn mạnh lại cần thiết lập nhịp sinh học hay nôm na là nếp sinh hoạt hàng ngày phù hợp với thời gian của kỳ thi, ít nhất trước kỳ thi 1 tuần.

Chẳng hạn, buổi sáng nên dậy sớm, ăn sáng, ôn tập các môn trong khung thời gian từ 7h30 đến 11h30, ăn trưa, ngủ trưa và chiều tiếp tục ôn tập trong khoảng thời gian từ 13h30-16h30, buổi tối không nên thức quá khuya. Học sinh không nên tham gia các hoạt động thể thao dễ gây chấn thương, ăn uống đảm bảo sức khỏe.

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội)

Trong những ngày này học sinh không nên học thêm những nội dung mới, khó mà cần ôn tập lại toàn bộ các chuyên đề mà thầy cô đã ôn tập, đọc lại SGK những kiến thức cơ bản, lời giải của các bài tập, các đề mà thầy cô đã ôn tập. Có những vướng mắc gì, học sinh nên hỏi ngay giáo viên của mình để được giải đáp. Trong quá trình ôn có thể đan xen việc làm một vài đề, bấm giờ để cân đối thời lượng cho phù hợp.

PV: Hàng năm dù đã được phổ biến khá kỹ về quy chế thi, tuy nhiên vẫn có những trường hợp thí sinh đến điểm thi muộn, quên giấy tờ cần thiết hay vi phạm quy chế vì mang những vật dụng không được phép vào phòng thi, thầy có lưu ý gì với thí sinh, thưa thầy?

Thầy Nguyễn Cao Cường: Theo lịch thi năm nay, 9h sáng ngày 29/5, tại các điểm thi sẽ phổ biến quy chế thi, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo sai sót (nếu có) cho điểm thi. Cha mẹ học sinh, học sinh cần đọc thông tin về điểm thi trong phiếu báo thi để đến đúng điểm thi và đúng giờ. Trong buổi phổ biến học sinh cần lưu ý để xác nhận với cán bộ coi thi về những thông tin trên tờ giấy báo dự thi, bảng ghi tên dự thi, lắng nghe kỹ những quy định trong quá trình dự thi, những vật dụng được mang vào, không được mang vào phòng thi.

Đầu tiên là các thiết bị cấm phải để ở nhà hoặc gửi cha mẹ, đồ dùng không cần thiết để ở khu vực điểm thi quy định. Tuyệt đối không được mang điện thoại, đồng hồ thông minh vào trong điểm thi.

Những vật dụng được mang vào gồm giấy báo thi, căn cước công dân, đồ dùng học tập như bút, bút chì để tô trắc nghiệm, thước, compa, tẩy, máy tính không có thẻ nhớ và chức năng soạn thảo văn bản. Các em có thể mang theo chai nước uống trong suốt, không dán nhãn. Học sinh nên chuẩn bị 2-3 chiếc bút làm bài cùng loại, cùng màu. Bút tô trắc nghiệm nên dùng loại bút chì HB, 2B để tô cho nhanh và đậm đều, dễ tẩy nếu cần sửa. Các em nên mua 1 cục tẩy mới để tẩy sửa các ô tô trắc nghiệm cho sạch đẹp.

Trước ngày thi, thí sinh cần nắm chắc quy chế thi để tránh những sai sót đáng tiếc.

PV: Trong quá trình làm bài thi, thầy có lưu ý gì với thí sinh để đạt điểm số cao nhất trong khả năng của mình?

Thầy Nguyễn Cao Cường: Trước tiên thầy vẫn cần nhấn mạnh thí sinh cần thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Học sinh mặc quần áo đồng phục của nhà trường, tránh các tình huống như các năm, học sinh mặc quần đùi, váy quá ngắn đi thi và phải về thay trang phục. Trong trường hợp các em gần điểm thi mà tự đi bằng xe đạp thì di chuyển vào điểm thi và gửi xe tại nơi quy định của điểm thi.

Khi làm bài môn tự luận, thời gian làm bài môn tự luận (Toán, Ngữ văn) là 120 phút nên sau khi được phát đề, học sinh bình tĩnh đọc kỹ một hai lượt tổng thể cả đề, tư duy và ghi nhanh ra giấy nháp những tự lưu ý của bản thân về từng câu hỏi. Lúc này cần bình tĩnh cho dù mức độ và nội dung câu hỏi như thế nào.

Khi thực hiện làm bài cần theo phương châm dễ làm khó bỏ. Cần làm những câu hỏi dễ cẩn thận để đạt điểm tối đa của các câu này. Thường thì đề thi cũng đã sắp xếp thứ tự các nội dung từ dễ đến khó. Sau khi làm những câu hỏi dễ thì thực hiện làm các câu hỏi khó mang tính phân loại. Học sinh cần có chiến lược cho các câu này về thời gian, quá 8-10 phút không có ý tưởng cần chuyển câu hỏi khác. Trong trường hợp không làm được cả câu, cần bóc tách các ý của câu hỏi để được điểm.

Khi còn 15phút nữa là hết giờ làm bài, nếu học sinh không thể làm được tiếp các câu hỏi khó thì dành thời gian đó để kiểm tra lại toàn bộ bài làm. Học sinh cần kiểm tra kết quả các câu hỏi độc lập ra ngoài nháp. Câu nào thấy sai, gạch trước bằng bút chì, kiểm tra kỹ thì mới gạch bỏ bằng bút mực và sửa, tránh trường hợp gạch phần đúng mà không có cơ hội sửa lại. Trước khi nộp bài cần kiểm tra kỹ thông tin của mình ở trên tờ giấy thi như họ và tên, ngày sinh, số báo danh, số tờ giấy thi.

Với bài thi trắc nghiệm (Ngoại ngữ). Thời gian làm bài là 60 phút với cấu trúc 40 câu hỏi. Việc đầu tiên là học sinh ghi thông tin của mình vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm kèm theo ghi và tô số báo danh. Khi nhận đề thì ghi và tô mã đề vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm.

Học sinh cần đọc toàn thể đề và làm những câu dễ trước, không nên làm theo thứ tự cứng nhắc. Sau khi những câu chắc đúng đã làm xong thì đồng thời cũng thực hiện tô đáp án vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm. Những câu khó hơn cần đọc kỹ đề bài để không bị nhầm, các phương án nhiễu có thể gây cho học sinh sai sót. Đôi khi học sinh có thể nhầm bởi lệnh của câu hỏi. Chẳng hạn, câu hỏi hỏi về ý nào không đúng mà học sinh lại chọn câu đúng.

Khi còn khoảng 10 phút học sinh nên dành thời gian kiểm tra lại độc lập các câu đã trả lời. Khi rà soát nếu thấy sai, học sinh cần dùng tẩy tẩy sạch ô trả lời cũ và tô lại ô trả lời mới. Tránh tình trạng một câu có 2 ô tô đáp án, tô mờ, không tô, tô không kín ô…. Những câu nào chưa có đáp án, học sinh có thể lựa chọn tô ngẫu nhiên để có thể may mắn có điểm. Trước khi nộp bài cần kiểm tra kỹ về thông tin của mình trên tờ phiếu trả lời trắc nghiệm và những ô chì đã tô ở mục số báo danh, mã đề, đáp án các câu.

Kết thúc mỗi bài thi, học sinh không nên trao đổi với nhau về kết quả của bài thi đã làm trong mỗi buổi thi. Sau ngày thi không nên đọc báo mạng, xem đáp án của buổi thi đó mà nên nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.

Năm nay cả kết quả thi và điểm trúng tuyển được công bố cùng thời điểm. Do đó nếu đỗ bất kỳ nguyện vọng nào các em cũng phải xác nhận nhập học nguyện vọng đó (từ ngày 25/6-27/6 nhập học luôn tại trường mình trúng tuyển). Khi đỗ nguyện vọng không ưng ý (nguyện vọng 2, 3) mà không xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học, coi như mình không có nhu cầu học THPT công lập và vì vậy nếu trường ở nguyện vọng trên có hạ điểm, các em cũng không được trúng tuyển.

Thầy tin rằng với những gì các em đã được ôn tập và cả quá trình nỗ lực, cố gắng, các em sẽ có một kỳ thành công. Chúc các em có sức khỏe tốt, bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt, đạt kết quả cao.

PV: Đồng hành cùng mỗi thí sinh trong các kỳ thi quan trọng không thể thiếu các bậc phụ huyh, thầy có lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh để chuẩn bị tốt nhất cho con trước kỳ thi quan trọng này?

Thầy Nguyễn Cao Cường: Thời điểm trước khi thi khoảng 1 tuần, phụ huynh nên đồng hành cùng con mỗi ngày, cùng con điều chỉnh để con có nhịp sinh học cho phù hợp với thời gian của những buổi thi. Động viên con ôn tập, không tạo áp lực không cần thiết cho con.

Trong thời gian học sinh tham gia kỳ thi, cha mẹ hoặc người thân nên bố trí đưa học sinh đi thi để đảm bảo yên tâm không đến sai điểm thi và một số tình huống có thể phát sinh mà học sinh xử lý chậm như quên giấy tờ, đồ dùng học tập. Động viên con tự tin, không đặt nặng vấn đề về điểm, đỗ, trượt cho con thoải mái tâm lý. Đặc biệt cha mẹ không nên xem đáp án các môn sau mỗi buổi thi và yêu cầu con đối chiếu. Trong kỳ thi năm nay, ngày 30/5 học sinh thi hai môn, sáng thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Ngoại ngữ. Gia đình học sinh cần lưu ý tránh tình huống học sinh ngủ quên muộn giờ thi buổi chiều.

Sau kỳ thi, cha mẹ cần ổn định tâm lý cho con cho dù con làm bài tốt hay không tốt. Trong trường hợp con không đạt nguyện vọng, hãy tìm kiếm một ngôi trường ngoài công lập, một trường đào tạo nghề… để con tiếp tục học tập và động viên con nỗ lực trong hành trình mới. Cha mẹ học sinh đồng hành, chia sẻ, động viên con trong giai đoạn từ trước, trong và sau kỳ thi đóng vai trò vô cùng quan trọng.

PV: Xin cảm ơn thầy!