Thiên tai gây thiệt hại hơn 25 tỷ đồng ở Cà Mau

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 2 người chết do sét đánh; xảy ra 81 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài khoảng 2.217m (trong đó sạt lở ven sông tổng chiều dài khoảng 1.718m, sạt lở đất bờ vuông tôm với chiều dài 429m, sạt lở đất ruộng muối 70m), gây ảnh hưởng, thiệt hại 75 căn nhà, ước thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng; xảy ra 42 vụ lốc xoáy làm 4 người bị thương, làm thiệt hại 305 căn nhà (trong đó sập hoàn toàn, hư hỏng nặng 41 căn; tốc mái, hư hỏng nhẹ 264 căn), hư hỏng 39 trụ điện và gãy đổ 73 cây xanh, ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng; 1 đợt mưa trái mùa làm thiệt hại hơn 1.526ha sản xuất muối, ước thiệt hại gần 13 tỷ đồng và hơn 47ha nuôi artemia, ước tính thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng…

Lốc xoáy làm làm thiệt hại hàng trăm căn nhà, hư hỏng nhiều trụ điện và gãy đổ nhiều cây xanh

Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã gây thiệt hại ước tính hơn 25 tỷ đồng.

Thời gian qua, công tác phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất được tỉnh Cà Mau triển khai kịp thời. Tỉnh đã rà soát và chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; các phương án ứng phó bão, sạt lở, ngập lụt, gió mạnh trên biển; theo dõi sát tình hình thực tế để chủ động xử lý khi có thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời cung cấp thông tin chỉ đạo đến các địa phương. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn, tình hình sạt lở, xâm nhập mặn và các yếu tố bất lợi trong giai đoạn đầu mùa mưa, chủ động tham mưu, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó hiệu quả; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là trong mùa mưa bão; vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.