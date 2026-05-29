Thiếu nhi TP.HCM kiến nghị phát triển sân chơi, không gian văn hoá

Thứ Sáu, 16:00, 29/05/2026
VOV.VN - Thiếu nhi TP.HCM đề xuất có thêm không gian sinh hoạt, sân chơi văn hoá, thể thao, xây dựng không gian kết nối trên môi trường mạng an toàn, giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, nhất là với học sinh, thiếu nhi ở xa.

 

Đó là những thông tin được nhiều thiếu nhi đưa ra tại Chương trình Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi diễn ra sáng 29/5.

Tạo nhiều sân chơi thể thao, văn hoá

Chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026 diễn ra sáng 29/5 có sự tham gia của 150 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho gần 3 triệu trẻ em các xã phường, đặc khu của TP.HCM.

Hoàng Minh Phước, học sinh lớp 9, trường Tiểu học Việt Anh 3 (phường Thủ Dầu Một) nêu vấn đề là bảo tồn di sản văn hóa và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

thieu nhi tp.hcm kien nghi phat trien san choi, khong gian van hoa hinh anh 1
Hoàng Minh Phước, học sinh lớp 9 tại phường Thủ Dầu Một 

Theo Minh Phước, TP.HCM hội tụ nhiều dân tộc anh em, giàu bản sắc văn hóa, do đó cần hài hòa giữa phát triển và bảo tồn bản sắc, có giải pháp để di sản sống lại qua thế hệ trẻ, thông qua số hoá.

"Em mong rằng TP tiếp tục mở rộng đầu tư, xây dựng văn hoá mở- nơi di sản trở thành nguồn dinh dưỡng tình thần cho chúng em, giúp chúng em lớn lên với định danh rằng mình lớn lên trong một thành phố có văn hoá, có chiều sâu về lịch sử và bản sắc riêng biệt", Phước nói. 

Bên cạnh đó, Minh Phước còn dẫn chứng số liệu quý I/2026 cho thấy cả nước có khoảng 1,6 triệu người "3 không" ( không học tập, không tham gia đào tạo, không tham gia làm việc), ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Nên em đề xuất tăng cường sớm định hướng nghề nghiệp sớm từ lớp 7, 8, đẩy mạnh kết nối nhà trường - doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo, mở rộng cơ hội việc làm ổn định cho thanh niên. 

thieu nhi tp.hcm kien nghi phat trien san choi, khong gian van hoa hinh anh 2
Nhóm học sinh trình bày nội dung về an toàn trên không gian mạng 

Còn Trần Thanh Duy, Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng đề xuất, Thành phố cần có thêm không gian luyện tập thể thao miễn phí dành cho các vận động viên nhí. 

Là một vận động viên chuyên nghiệp ở môn nghệ thuật trượt Patin, Duy cho rằng nhiều sân chơi, sân tập hiện nay còn hạn chế về diện tích hoặc phải trả phí cao hoặc thiếu trang thiết bị chuyên dụng cho từng môn thể thao.

"Điều này dẫn đến, nhiều bạn có năng khiếu thể thao, chưa có điều kiện rèn luyện thường xuyên, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần", Duy nói.

Duy cũng đề xuất các công viên, vườn hoa, nhà thiếu nhi,…ở quận huyện cũ phải được mở cửa và ưu tiên cho các nhóm vận động viên nhí được tập luyện, sinh hoạt. Ngoài ra cần bố trí các khu vực riêng trong công viên cho từng môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, võ thuật,…không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. 

Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu nhi

Tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp thu các ý kiến, hiến kế của đội viên, thiếu nhi thành phố. Thành phố sẽ ghi nhận, triển khai, coi đây là dịp rà soát công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao trách nhiệm lắng nghe, đồng hành cùng thiếu nhi.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thời gian tới, Thành phố tiếp tục đầu tư trường lớp, phát triển công viên, thiết chế văn hóa - thể thao, chăm lo sức khỏe, triển khai các chính sách như miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế.

TP.HCM sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng hiện đại, gắn với giáo dục di sản, văn hóa và kỹ năng số; đẩy mạnh sân khấu học đường,… 

thieu nhi tp.hcm kien nghi phat trien san choi, khong gian van hoa hinh anh 3
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu 

Về ý kiến về việc hoạt động trở lại của các nhà thiếu nhi mỗi quận/huyện trước đây, ông Cường  cho biết, UBND đã có đề nghị Sở Văn hoá và Thành đoàn tiến hành khảo sát ngay và có báo cáo hiện trạng và cách để tiếp tục hoạt động các nhà thiếu nhi.

"Chỉ có ở TP.HCM cũ, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương trước đây có hệ thống nhà thiếu nhi đến cấp huyện, do đó phải tiếp tục có cách để phát huy việc này trong thời gian sắp tới", ông Cường nói.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện, trở thành những gương điển hình tích cực trong học đường. Ngoài ra, thiếu nhi cũng chủ động đóng góp ý kiến, hiến kế xây dựng thành phố qua nhiều kênh phù hợp. 

nhieu_mon_qua_luu_niem_cho_cac_be.jpg

Bệnh nhi rộn ràng đón Tết Thiếu nhi trong bệnh viện

VOV.VN - Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM tổ chức chương trình vui chơi, biểu diễn nghệ thuật và trao hỗ trợ cho các bệnh nhi, mang đến không khí vui tươi, động viên tinh thần các em nhỏ và gia đình.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
