Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội CCB phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân; sinh ngày 17/1/1963; nguyên quán: Xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp); trú quán: Số nhà 142, đường Trần Ngọc Giải, khu phố Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, đã nghỉ hưu.

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9 từ trần.

Được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần hồi 22h30 phút, ngày 19/10/2026 (nhằm ngày 10 tháng 9 năm Bính Ngọ), tại nhà riêng: Số nhà 142, đường Trần Ngọc Giải, khu phố Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ viếng bắt đầu từ 14h ngày 20/10/2026, tại nhà riêng. Lễ truy điệu lúc 11h, ngày 22/10/2026. Lễ động quan lúc 12h ngày 22/10/2026, sau đó hỏa táng tại Vạn Phước Viên, ấp Tân Lập, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Tóm tắt tiểu sử Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Sinh năm 1963; nguyên quán:Xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp); trú quán: Số nhà 142, đường Trần Ngọc Giải, khu phố Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; nguyên Phó Chính uỷ Quân khu 9, đã nghỉ hưu.

- Từ tháng 3/1981 đến tháng 6/1983: Chiến sĩ, nhân viên thuộc các đơn vị: Trường Quân sự địa phương, Đại đội 7 Thông tin và Bảo mật/Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang;

- Từ tháng 7/1983 đến tháng 9/1986: Trung úy, Học viên đào tạo Sĩ quan phân đội, Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự/Bộ Quốc phòng;

- Từ tháng 10/1986 đến tháng 5/1988: Thượng úy, Trợ lý Tổ chức, Phòng Chính trị, Đoàn 9903/Mật trận 979;

- Từ tháng 6/1988 đến tháng 12/1988: Trợ lý Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang;

- Từ tháng 01/1989 đến 3/1992: Đại úy, Trợ lý Tổ chức - Bảo vệ, Ban CHQS huyện Gò Công Đông, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang;

- Từ tháng 4/1992 đến tháng 7/1992: Phó Tiểu đoàn trưởng Chính trị, Tiểu đoàn Trương Định, tỉnh Tiền Giang;

- Từ tháng 8/1992 đến tháng 9/1995: Học viên Học viện Chính trị, Đào tạo dài cấp Trung đoàn;

- Từ tháng 10/1995 đến tháng 4/1999: Thiếu tá, Phó Chỉ huy trưởng Chính trị, Ban CHQS huyện Gò Công Đông, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang;

- Từ tháng 5/1999 đến tháng 3/2000: Trung tá, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang;

- Từ tháng 4/2000 đến tháng 5/2005: Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang;

- Từ tháng 6/2005 đến tháng 10/2007: Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang;

- Từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2008: Phó Chính ủy, Sư đoàn 8, Quân khu 9;

- Từ tháng 9/2008 đến tháng 9/2009: Học viên Học viện Quốc phòng, Đào tạo dài cấp Chiến dịch - Chiến lược;

- Từ tháng 10/2009 đến tháng 6/2013: Chính ủy, Sư đoàn 330, Quân khu 9;

- Từ tháng 7/2013 đến tháng 3/2015: Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang, Quân khu 9;

- Từ tháng 4/2015 đến tháng 02/2018: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9;

- Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng tháng 3 năm 2018;

- Từ tháng 3/2018 đến tháng 02/2023: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9;

- Tháng 3/2023: Đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân đội cho nghỉ hưu theo chế độ.

Do có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều hình thức khen thưởng khác.