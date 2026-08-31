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Thiếu tướng Trần Hữu Định, nguyên Chính ủy Binh Chủng Pháo binh từ trần

Thứ Hai, 17:26, 31/08/2026
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VOV.VN - Thiếu tướng Trần Hữu Định, nguyên Chính uỷ Binh Chủng Pháo binh (nay là Bộ Tư lệnh Pháo Binh - Tên lửa) đã từ trần ngày 30/8/2026 tại nhà riêng (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội).

Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa; Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội Cựu Chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Thiếu tướng Trần Hữu Định Sinh năm: 1950. Quê quán: Thôn An Khoái, xã Dân Hoà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (nay là thôn Phú An Tiên, xã Dân Hoà, thành phố Hà Nội); Trú quán: Số nhà 59, Ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chính uỷ Binh Chủng Pháo binh (nay là Bộ Tư lệnh Pháo Binh - Tên lửa), đã nghỉ hưu.

Quá trình công tác và cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng chí Thiếu tướng Trần Hữu Định đã được nhận: Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Giải phóng hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. 

thieu tuong tran huu Dinh, nguyen chinh uy binh chung phao binh tu tran hinh anh 1
Thiếu tướng Trần Hữu Định.

Đồng chí đã từ trần hồi 08 giờ 02 phút, ngày 30/8/2026 tại nhà riêng (số 59, Ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội).

Lễ viếng đồng chí Thiếu tướng Trần Hữu Định diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 3/9/2026 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Số 13 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội);

Lễ truy điệu: Hồi 10 giờ 30 phút ngày 3/9/2026; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 08 giờ ngày 04/9/2026 tại nghĩa trang thôn Phú An Tiên (An Khoái), xã Dân Hoà, thành phố Hà Nội.

Quá trình công tác của Thiếu tướng Trần Hữu Định:

Đồng chí Thiếu tướng Trần Hữu Định; sinh năm 1950; quê quán: Thôn An Khoái, xã Dân Hoà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (nay là thôn Phú An Tiên, xã Dân Hoà, thành phố Hà Nội); trú quán: Số nhà 59, Ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15/5/1969; nguyên Chính uỷ Binh chủng Pháo binh, đã nghỉ hưu.

- Từ tháng 12/1967 - 5/1968: Chiến sỹ, Đại đội 4, Tiểu đoàn 418, Trung đoàn 4, Sư đoàn 320;

- Từ tháng 6/1968 - 7/1969: Chiến sỹ Trinh sát, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 204, Sư đoàn 351;

- Từ tháng 8/1969 - 3/1970: Chiến sỹ, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 38, Sư đoàn 351;

- Từ tháng 4/1970 - 6/1970: Chiến sỹ, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 45, Bộ Tư lệnh Pháo binh;

- Từ tháng 7/1970 - 01/1974: Học viên đào tạo chỉ huy sơ cấp tại Trường Sĩ quan Pháo binh;

- Từ tháng 02/1974 - 7/1974: Học viên đào tạo giáo viên tại Trường Sĩ quan Pháo binh;

- Từ tháng 8/1974 - 01/1976: Chính trị viên, lớp phó, Trợ lý chính trị tại Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Pháo binh;

- Từ tháng 02/1976 - 10/1978: Học viên K2 Trường Đoàn Trung ương, Đoàn 871;

- Từ tháng 11/1978 - 02/1981: Trợ lý thanh niên, Trường Sĩ quan Pháo binh;

- Từ tháng 3/1981 - 7/1981: Tập huấn công tác Thanh niên tại Liên xô;

- Từ tháng 8/1981 - 3/1988: Trợ lý thanh niên, Cục Chính trị, Binh chủng Pháo binh;

- Từ tháng 4/1988 - 9/1988: Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn 380;

- Từ tháng 10/1988 - 8/1990: Phó Lữ đoàn trưởng về chính trị, Lữ đoàn 490;

-Từ tháng 9/1990 - 7/1991: Học viên đào tạo cấp E tại Học viện Chính trị - Quân sự;

- Từ tháng 8/1991 - 4/1993: Phó Lữ đoàn trưởng về chính trị, Lữ đoàn 490;

- Từ tháng 5/1993 - 6/1995: Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Binh chủng Pháo binh;

- Từ tháng 7/1995 - 8/1996: Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Pháo binh;

- Từ tháng 9/1996 - 01/1997: Học viên đào tạo Chiến dịch - Chiến lược tại Học viện Quốc phòng;

- Từ tháng 02/1997 - 5/2000: Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Pháo binh;

- Từ tháng 6/2000 - 11/2004: Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Pháo binh;

- Từ tháng 12/2004 - 4/2006: Phó Tư lệnh về chính trị Binh chủng Pháo binh;

- Từ tháng 5/2006 - 6/2010: Chính ủy Binh chủng Pháo binh;

- Từ tháng 7/2010 - 6/2011: Nghỉ chuẩn bị hưu;

- Tháng 7/2011: Đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân đội cho nghỉ hưu;

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu tướng năm 2006;

Do có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cánh mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Trọng Phú/VOV.VN
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