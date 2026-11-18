TIN BUỒN

Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Hội CCB phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước, nguyên Chủ nhiệm Khoa Tăng - Thiết giáp từ trần.

Đồng chí: Thiếu tướng NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1930

Quê quán: Phường Hưng Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trú quán: Số 5, ngõ 1, đường Hàm Nghi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Khoa Tăng - Thiết giáp, Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng); đã nghỉ hưu.

- Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba,

- Huân chương Chiến công hạng Nhất;

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhì;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

- Huân chương Độc lập hạng Ba;

- Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba;

- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;

- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng;

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần hồi hồi 01 giờ 40 phút ngày 18/11/2026, tại Bệnh viện Quân khu 4.

Lễ viếng tổ chức hồi 15 giờ 00 phút ngày 19/11/2026 đến 06 giờ 30 ngày 21/11/2026, tại Nhà riêng (số 5, ngõ 1, đường Hàm Nghi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 06 giờ 30 ngày 21/11/2026. An táng tại nghĩa trang phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tăng - Thiết giáp, Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng).

Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN VĂN PHƯỚC; sinh năm 1930; nguyên quán: Phường Hưng Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An (nay là Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An); trú quán: Số 5, ngõ 1, đường Hàm Nghi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Khoa Tăng - Thiết giáp, Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng); đã nghỉ hưu.

- Từ tháng 3/1950 đến tháng 7/1951: Chiến sĩ, Đại đội 36, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Bộ Tổng Tư lệnh;

- Từ tháng 8/1951 đến tháng 10/1952: Chiến sĩ, Đại đội Bộ binh 71, Tiểu đoàn 375, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Bộ Tổng Tư lệnh;

- Từ tháng 11/1952 đến tháng 3/1953: Trung đội trưởng, Đại đội Bộ binh 71, Tiểu đoàn 375, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Bộ Tổng Tư lệnh;

- Từ tháng 4/1953 đến tháng 5/1954: Phó Đại đội trưởng, Đại đội Bộ binh 71, Tiểu đoàn 375, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Bộ Tổng Tư lệnh;

- Từ tháng 6/1954 đến tháng 10/1954: Quyền Đại đội trưởng, Đại đội Bộ binh 71, Tiểu đoàn 375, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Bộ Tổng Tư lệnh;

- Từ tháng 11/1954 đến tháng 11/1955: Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 375, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Bộ Tổng Tư lệnh;

- Từ tháng 12/1955 đến tháng 7/1956: Học viên trưởng Văn Hóa, Bộ Quốc phòng;

- Từ tháng 8/1956 đến tháng 9/1959: Học viên trường Sĩ quan Xe tăng Bắc Kinh (Trung Quốc);

- Từ tháng 10/1959 đến tháng 5/1965: Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Tăng 1, Trung đoàn Tăng 202, Bộ Tổng Tư lệnh;

- Từ tháng 6/1965 đến tháng 9/1970: Trưởng ban Tác chiến, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp;

- Từ tháng 10/1970 đến tháng 5/1971: Trưởng phòng Tăng - Thiết giáp, Mặt trận B70, Bộ Quốc phòng;

- Từ tháng 6/1972 đến tháng 9/1973: Trưởng phòng Tăng - Thiết giáp, B4 + B5, Bộ Quốc phòng;

- Từ tháng 10/1973 đến tháng 6/1975: Trưởng phòng Tăng - Thiết giáp, Quân đoàn 1;

- Từ tháng 7/1975 đến tháng 5/1976: Học viên, Học viện Xe tăng Malinopxki (Liên Xô);

- Từ tháng 6/1976 đến tháng 12/1984: Phó Chủ nhiệm khoa Tăng - Thiết giáp, Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng);

- Từ tháng 01/1985 đến tháng 8/1985: Học viên, Học viện Xe tăng Malinopxki (Liên Xô);

- Từ tháng 9/1985 đến tháng 01/1992: Chủ nhiệm Khoa Tăng - Thiết giáp, Học viện Quân sự cấp cao, (nay Bộ môn Tăng - Thiết giáp, Khoa Binh chủng, Học viện Quốc phòng);

- Tháng 11/1987: Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng;

- Tháng 02/1992 đồng chí được Đảng, Nhà nước và Quân đội cho nghỉ hưu.

Do có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều hình thức khen thưởng khác.