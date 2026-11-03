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Thời điểm di dời cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội

Thứ Ba, 10:54, 03/11/2026
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Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết cổng Parabol dự kiến được di dời trong tuần này, đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Giải Phóng.

Ngày 2/11, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhà trường sẽ phối hợp triển khai việc di dời cổng Parabol trong tuần này. Theo phương án được thống nhất, cổng sẽ được lùi vào phía trong khoảng 20m so với vị trí hiện tại.

Việc di dời được thực hiện đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Bạch Mai, Hà Nội.

“Phương án này đã được UBND thành phố Hà Nội thống nhất với Đại học Bách khoa Hà Nội. Đơn vị thi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A sẽ là đầu mối triển khai việc di dời”, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin.

thoi diem di doi cong parabol cua Dai hoc bach khoa ha noi hinh anh 1
Cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến được di dời trong tuần này

Theo nhà trường, dù thay đổi vị trí, cổng Parabol vẫn được giữ lại, bảo tồn giá trị biểu tượng vốn có và tiếp tục là một dấu ấn kiến trúc của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cổng Parabol được xây dựng cách đây hơn 50 năm, mang kiến trúc độc đáo. Tên gọi “cổng Parabol” xuất phát từ thiết kế mái vòm cong đặc trưng của công trình, gợi liên tưởng đến đồ thị hàm số parabol quen thuộc trong toán học và kỹ thuật. Đây là niềm tự hào của nhiều thế hệ sinh viên Bách khoa, là biểu tượng của tri thức thế hệ mới.

Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện còn hai cổng khác nằm trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa. Cổng Trần Đại Nghĩa là nơi đi lại chính của nhiều sinh viên, nhưng cổng Parabol vẫn là một nét đặc trưng và cũng là “huyền thoại” mỗi khi sinh viên nhắc về trường.

Theo Thúy Nga/VietNamnet
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