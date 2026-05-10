Thời tiết Bắc Bộ diễn biến nguy hiểm, cảnh báo mưa đá và lốc xoáy cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua đến sáng sớm nay (10/5), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/5 đến 3h ngày 10/5 tại một số nơi vượt trên 50mm như: Pú Xi (Điện Biên) 51,6mm, Chiềng Ơn (Sơn La) 51mm, Mường Lạn 1 (Sơn La) 90,2mm…

Dự báo trong ngày và đêm 10/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.