  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thời tiết Bắc Bộ diễn biến nguy hiểm, cảnh báo mưa đá và lốc xoáy cục bộ

Chủ Nhật, 05:42, 10/05/2026
VOV.VN - Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông trong ngày 10/5, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua đến sáng sớm nay (10/5), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/5 đến 3h ngày 10/5 tại một số nơi vượt trên 50mm như: Pú Xi (Điện Biên) 51,6mm, Chiềng Ơn (Sơn La) 51mm, Mường Lạn 1 (Sơn La) 90,2mm…

thoi tiet bac bo dien bien nguy hiem, canh bao mua da va loc xoay cuc bo hinh anh 1

Dự báo trong ngày và đêm 10/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

PV/VOV.VN
Tag: mưa lớn cục bộ lốc sét mưa đá gió giật mạnh lũ quét sạt lở đất trung du Bắc Bộ vùng núi Bắc Bộ dự báo thời tiết 10/5 mưa dông Bắc Bộ
Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 9/5: Hà Nội và Bắc Bộ nhiều mây, mưa dông rải rác, có nơi mưa to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 9/5, Hà Nội và nhiều khu vực tại Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ có nơi mưa to cục bộ. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 22-30 độ C.

Thời tiết hôm nay 8/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, lốc, sét, mưa đá

VOV.VN - Dự báo đến sáng 8/5 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

