Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm

Thứ Năm, 10:09, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sắp bước vào một đợt mưa dông diện rộng với nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cực kỳ nguy hiểm.

Bà Phạm Phương Chi - Dự báo viên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục KTTV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Bà Phạm Phương Chi - Dự báo viên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Đợt mưa dông mới sẽ bắt đầu từ chiều 6/5, ngày 7/5, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc yếu tràn xuống nước ta. Ban đầu, mưa dông sẽ xuất hiện rải rác tại khu vực Bắc Bộ và vùng phía Tây từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Tuy nhiên, từ đêm 7/5, vùng mưa sẽ nhanh chóng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đáng chú ý, tâm điểm của đợt mưa này sẽ kéo dài từ đêm 7/5 đến hết ngày 8/5 với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 100mm. Đây là mức mưa lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp".

Theo chuyên gia, không chỉ có mưa lớn, không khí lạnh cuối mùa còn khiến nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh. Dự báo trong ngày 8/5, nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới 29 độ C, thời tiết chuyển mát rõ rệt sau nhiều ngày oi nóng.

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng đang bước vào giai đoạn thời tiết nguy hiểm. Từ ngày 6 đến 7/5, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 60mm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời điểm giao mùa hiện nay là điều kiện lý tưởng để hình thành các hiện tượng thời tiết cực đoan. Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh khi xảy ra mưa dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm có dông lốc. Nếu đang lưu thông trên đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng gần cây lớn, biển quảng cáo hoặc khu vực dễ xảy ra sét đánh để hạn chế rủi ro đáng tiếc.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: mưa dông miền Bắc thời tiết cực đoan mưa đá lốc xoáy gió giật mạnh không khí lạnh dự báo thời tiết thiên tai nguy hiểm Bắc Bộ mưa lớn Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết thời tiết 24h nhiệt độ ngày mai thời tiết ngày mai
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần
VOV.VN - Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao El Nino quay trở lại từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm, kéo theo nắng nóng gay gắt và thời tiết cực đoan. Trong ngắn hạn, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục đối mặt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Hào quang lạ bao quanh mặt trời ở Nghệ An gây xôn xao, chuyên gia nói gì?
VOV.VN - Hình ảnh quầng sáng nhiều màu bao quanh mặt trời xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An trưa 5/5 khiến mạng xã hội xôn xao, dấy lên nhiều đồn đoán về “điềm lạ”. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng khẳng định đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do khúc xạ ánh sáng, không mang yếu tố tâm linh.

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?
VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đòi hỏi nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm. Cục Khí tượng Thủy văn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thích ứng.

Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu
VOV.VN - Trước dự báo thiên tai trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Hội Chữ thập đỏ đang chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời tăng cường phối hợp địa phương, nâng cao năng lực ứng phó, nhằm giảm thiệt hại và bảo vệ người dân trong bối cảnh biến đổi hậu ngày càng phức tạp.

Giáo dục