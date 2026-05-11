  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thời tiết hôm nay 11/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, nguy cơ lốc, sét và mưa đá

Thứ Hai, 06:41, 11/05/2026
VOV.VN - Hoom nay 11/5, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, vùng núi cục bộ mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 10 đến ngày 12/5, thời tiết khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to đến rất to; Tại Nam Bộ, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Trong khi đó, các khu vực khác phổ biến ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông rải rác; Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 10, ngày 11/5

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ; riêng phía Nam gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, Hà Nội mưa dông tầm tã

VOV.VN - Không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng đến một phần Đông Bắc Bộ, gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc nguy hiểm, khiến thời tiết chuyển mát rõ rệt giữa tháng 5.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết thời tiết ngày 11/5 bắc bộ mưa dông mưa đá
Thời tiết hôm nay 8/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, lốc, sét, mưa đá
VOV.VN - Dự báo đến sáng 8/5 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Thời tiết hôm nay 9/5: Hà Nội và Bắc Bộ nhiều mây, mưa dông rải rác, có nơi mưa to
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 9/5, Hà Nội và nhiều khu vực tại Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ có nơi mưa to cục bộ. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 22-30 độ C.

Thời tiết hôm nay 10/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, có nơi mưa rất to
VOV.VN - Ngày 10/5, Hà Nội nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ C. Tại khu vực Bắc Bộ, mưa dông diễn ra rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

