Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, Hà Nội mưa dông tầm tã

Theo trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày 8/5, khối không khí lạnh tiếp tục mở rộng xuống Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 2-3, riêng khu vực ven biển cấp 3-4 khiến nền nhiệt giảm nhanh.

Nhiệt độ phổ biến tại khu vực đồng bằng dao động từ 23-26 độ C, vùng núi chỉ còn khoảng 21-23 độ C. Riêng các vùng núi cao có nơi xuống dưới 21 độ C, tạo cảm giác se lạnh bất thường.

Không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng đến một phần Đông Bắc Bộ, gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc nguy hiểm, khiến thời tiết chuyển mát rõ rệt giữa tháng 5.

Tại Hà Nội, từ đêm đến sáng 8/5 xuất hiện mưa vừa, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời tiết chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-24 độ C. Người dân được khuyến cáo đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ tại các tuyến phố trũng thấp trong giờ cao điểm.

Không chỉ trên đất liền, thời tiết trên biển cũng diễn biến xấu. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng cao từ 1-2m. Đặc biệt từ chiều tối 8/5, vùng Đông Bắc Bắc Biển Đông có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi.

Theo dự báo, ngày 8/5 nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ dao động 21-24 độ C, nhiệt độ trung bình khoảng 24-26 độ C. Sang ngày 9/5, nền nhiệt nhích nhẹ nhưng vẫn duy trì trạng thái mát mẻ, phổ biến 25-27 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến từ 15-30mm, nhiều nơi trên 80mm. Hà Tĩnh cũng xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa trên 50mm.

Đáng lo ngại, mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa tiềm ẩn hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh vùng núi cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi khu vực đô thị thấp trũng có thể xảy ra ngập úng cục bộ.

Diễn biến thời tiết xấu được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, gây hư hại cây trồng, nhà cửa, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cả trên bộ lẫn trên biển.