Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, Hà Nội mưa dông tầm tã

Thứ Sáu, 08:29, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng đến một phần Đông Bắc Bộ, gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc nguy hiểm, khiến thời tiết chuyển mát rõ rệt giữa tháng 5.

Theo trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày 8/5, khối không khí lạnh tiếp tục mở rộng xuống Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 2-3, riêng khu vực ven biển cấp 3-4 khiến nền nhiệt giảm nhanh.

Nhiệt độ phổ biến tại khu vực đồng bằng dao động từ 23-26 độ C, vùng núi chỉ còn khoảng 21-23 độ C. Riêng các vùng núi cao có nơi xuống dưới 21 độ C, tạo cảm giác se lạnh bất thường.

Không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng đến một phần Đông Bắc Bộ, gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc nguy hiểm, khiến thời tiết chuyển mát rõ rệt giữa tháng 5.

Tại Hà Nội, từ đêm đến sáng 8/5 xuất hiện mưa vừa, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời tiết chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-24 độ C. Người dân được khuyến cáo đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ tại các tuyến phố trũng thấp trong giờ cao điểm.

Không chỉ trên đất liền, thời tiết trên biển cũng diễn biến xấu. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng cao từ 1-2m. Đặc biệt từ chiều tối 8/5, vùng Đông Bắc Bắc Biển Đông có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi.

Theo dự báo, ngày 8/5 nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ dao động 21-24 độ C, nhiệt độ trung bình khoảng 24-26 độ C. Sang ngày 9/5, nền nhiệt nhích nhẹ nhưng vẫn duy trì trạng thái mát mẻ, phổ biến 25-27 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến từ 15-30mm, nhiều nơi trên 80mm. Hà Tĩnh cũng xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa trên 50mm.

Đáng lo ngại, mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa tiềm ẩn hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh vùng núi cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi khu vực đô thị thấp trũng có thể xảy ra ngập úng cục bộ.

Diễn biến thời tiết xấu được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, gây hư hại cây trồng, nhà cửa, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cả trên bộ lẫn trên biển.

Văn Ngân/VOV.VN
Ngày 8/5 chất lượng không khí tỉnh thành có xu hướng xấu đi, nhiều nơi ở mức kém
VOV.VN - Theo dự báo từ Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc ngày 8/5, chất lượng không khí tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng suy giảm, trong đó một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc được cảnh báo ở ngưỡng kém, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của nhóm người nhạy cảm.

Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm
VOV.VN - Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần
VOV.VN - Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao El Nino quay trở lại từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm, kéo theo nắng nóng gay gắt và thời tiết cực đoan. Trong ngắn hạn, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục đối mặt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Hào quang lạ bao quanh mặt trời ở Nghệ An gây xôn xao, chuyên gia nói gì?
VOV.VN - Hình ảnh quầng sáng nhiều màu bao quanh mặt trời xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An trưa 5/5 khiến mạng xã hội xôn xao, dấy lên nhiều đồn đoán về “điềm lạ”. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng khẳng định đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do khúc xạ ánh sáng, không mang yếu tố tâm linh.

