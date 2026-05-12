  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thời tiết hôm nay 12/5: Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ

Thứ Ba, 05:25, 12/05/2026
VOV.VN - Ngày 12/5, thời tiết tại Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 11 đến ngày 13/5, thời tiết cả nước duy trì trạng thái ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông. Tại Bắc Bộ, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong khi ban ngày có nắng, một số nơi nắng nóng. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 13/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 12/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây,chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng Miền Đông có nơi trên 37 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, vùng núi Bắc Bộ mưa dông

VOV.VN - Từ ngày 12-13/5, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, miền Đông có nơi trên 37°C. Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, vùng núi phía Tây có nơi trên 38°C. Trong khi đó, vùng núi Bắc Bộ được cảnh báo mưa dông, nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37°C trong nhiều ngày tới
VOV.VN - Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến 35-37°C, có nơi vượt 37°C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và mất nước gia tăng do nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm thấp.

Nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới
VOV.VN - Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ tới Ngày 10-11/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Nắng nóng kỷ lục ở Nam Á khiến nhiều người tử vong
VOV.VN - Một đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh lên mức nguy hiểm, làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm triệu người và dấy lên lo ngại mới về khả năng chống chịu của một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

