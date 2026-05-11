Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37°C trong nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/5, khu vực Nam Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36°C, có nơi trên 37°C. Một số nơi ghi nhận nền nhiệt rất cao như Tà Lài (Đồng Nai) 38°C, Tây Ninh 38°C, Nhà Bè (TP.HCM) 37,4°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Dự báo trong các ngày 11-12/5, khu vực Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm tương đối thấp nhất duy trì ở mức 50-55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 12h đến 16h hàng ngày.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng tại Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, ảnh hưởng sức khỏe khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4°C so với nhiệt độ dự báo, thậm chí cao hơn tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.