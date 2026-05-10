Nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới

Chủ Nhật, 11:25, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ tới Ngày 10-11/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, ngày 9/5, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Biên Hòa (Đồng Nai) 37.3 độ, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 37.4 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ tới Ngày 10-11/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

PV/VOV.VN
Tag: nắng nóng nam bộ nắng nóng kéo dài thời tiết hôm nay. dự báo thời tiết
Nắng nóng kỷ lục ở Nam Á khiến nhiều người tử vong

Nam Bộ nắng nóng 35-37°C, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, mất nước

Nắng nóng còn kéo dài, mùa mưa đến trễ ở Nam Bộ

