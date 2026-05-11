Nam Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, vùng núi Bắc Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12-13/5, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 12h đến 16h.

Ngày 13/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Bắc Bộ cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15-16/5. Từ ngày 14/5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ và tiếp tục kéo dài ở Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, ảnh hưởng sức khỏe khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4°C so với nhiệt độ dự báo, đặc biệt tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa.

Trong khi đó, đêm qua và sáng nay (11/5), khu vực Tây Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 10/5 đến 8h ngày 11/5 có nơi trên 80mm như Dào San 2 (Lai Châu) 90,2mm, Sen Thượng (Điện Biên) 82,4mm.

Dự báo ngày và đêm 11/5, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.