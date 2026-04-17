中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 17/4: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Trung Bộ - Nam Bộ nắng nóng

Thứ Sáu, 05:22, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 17/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Hà Nội mưa tập trung vào đêm và sáng; Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày nắng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 16 đến ngày 18/4, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 16 đến ngày 17/4 dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau đó duy trì hình thái mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng hôm nay 17/4 xuất hiện nắng nóng diện rộng; Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ tối 16 và chiều tối 17/4 có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

thoi tiet hom nay 17 4 bac bo mua dong dien rong, trung bo - nam bo nang nong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 16, ngày 17/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 17/4 thời tiết bắc bộ mưa dông dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 16/4: Miền Trung nắng nóng gay gắt, Hà Nội tăng nhiệt lên 33 độ C
VOV.VN - Hôm nay 16/4, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, riêng Thanh Hóa đến Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Hà Nội duy trì trạng thái ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Thời tiết hôm nay 15/4: Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ có nơi trên 39 độ C
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 15/4, nhiều khu vực trên cả nước duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi vượt 39 độ C, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên chiều tối khả năng có mưa dông cục bộ kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 14/4: Từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ
VOV.VN - Ngày 14/4, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục