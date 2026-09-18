Thời tiết hôm nay 18/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn, nhiều nơi dông

Dự báo thời tiết ngày 18/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (17/9) và ngày mai (18/9), trung du, đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, vùng núi mưa rào và dông rải rác. Đêm 18 và ngày 19/9, mưa giảm, riêng nam đồng bằng đêm và sáng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ Thanh Hóa đến Huế, đêm nay và ngày mai, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ mưa rất to; phía Nam mưa rào rải rác. Đêm 18 và ngày 19/9, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ chiều, tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều, tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 18/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn, nhiều nơi dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, Tp. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.