Dự báo thời tiết hôm nay 29/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 30/8, Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào đêm và sáng. Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào, dông vài nơi; riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa dông rải rác, cục bộ mưa to; TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều, đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 29/8: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung nắng nóng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/8

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ; phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.