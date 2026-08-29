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Thời tiết ngày 30/8: Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng gay gắt

Thứ Bảy, 21:00, 29/08/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 30/8: Miền Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ mưa to; Hà Nội ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 31/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn từ đêm 30/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thanh Hóa - Huế có mưa rào, dông vài nơi, từ ngày 31/8 mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; ngày 30/8, Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều, đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết ngày 30/8: Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/8

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

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Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập sau trận mưa lớn tối 27/8

VOV.VN - Sau trận mưa to đến rất to chiều tối 27/8, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm và mở cửa phai để tiêu thoát nước, bảo đảm giao thông tại các khu vực thấp trũng.

PV/VOV.VN
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