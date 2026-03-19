Thời tiết hôm nay 19/3: Miền Bắc sáng có sương mù, trưa hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 18 đến ngày 20/3,nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn các hiện tượng cực đoan cục bộ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn. Đến trưa và chiều, thời tiết chuyển nắng, nền nhiệt tăng nhẹ; Các khu vực còn lại phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng lưu ý, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.