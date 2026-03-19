中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 19/3: Miền Bắc sáng có sương mù, trưa hửng nắng

Thứ Năm, 05:36, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 19/3, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng với nền nhiệt dễ chịu. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục có nắng, riêng miền Đông xuất hiện nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 18 đến ngày 20/3,nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn các hiện tượng cực đoan cục bộ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn. Đến trưa và chiều, thời tiết chuyển nắng, nền nhiệt tăng nhẹ; Các khu vực còn lại phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng lưu ý, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.

thoi tiet hom nay 19 3 mien bac sang co suong mu, trua hung nang hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước 

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 19/3 thời tiết miền bắc sương mù dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thời tiết hôm nay 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời lạnh

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 17/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong khi đó, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm một số nơi có mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 16/3: Miền Bắc nhiều mây, sáng sớm có sương mù

VOV.VN - Hôm nay khu vực miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất cả nước phổ biến từ 24-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 15/3: Hà Nội mưa phùn, trời rét

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 15/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ duy trì thời tiết nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục